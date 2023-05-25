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Районные медцентры Пхукета получили новые пикапы

Административная организация Пхукета (OrBorJor, PPAO) передала районным медцентрам провинции 10 новых пикапов Toyota для использования в повседневной работе. Медцентрам на Кокосовом острове и острове Лон пикапов не досталось, поскольку было сочтено, что в их зоне ответственности использовать их просто негде. 

Новости Пхукета

25 Мая 2023, 11:27 AM
Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Десять пикапов Toyota передали районным медцентрам Пхукета. Фото: PPAO

Церемония передачи автомобилей медикам прошла 24 мая. На мероприятие приехал президент РРАО Реват Арироб, вручивший врачам символические и не символические ключи.

Автомобили предназначаются для медцентров Чалонга, Карона, Вичита, Лэм-Чана, Раваи, Рассады, Ко-Кэу, Кату, Чернг-Талей, Банг-Тао.

Медцентры на Ко-Мапрао и Ко-Лоне машин не получили, «поскольку это острова, где условия не подходят для эффективного примения пикапов».

Что касается непосредственно самих автомобилей, то выбор PPAO пал на дизельные Toyota Hilux Vigo с полным приводом и двойной пятиместной кабиной. Эти машины являются в Таиланде главными рабочими лошадками как для различных государственных служб, так и для бизнеса.

Переданные медикам Toyota Hilux Vigo имеют черно-белые номера и окрашены в серебристый металлик без цветографических схем спецтранспорта. На двери кабин нанесена символика PPAO и название конкретного медцентра на тайском языке.

 

 

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