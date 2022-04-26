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Раваи и Най-Янг частично останутся без электричества 27 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в частях тамбонов Раваи и Саку в вреду, 27 апреля.

26 Апреля 2022, 10:18 PM
Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение электричества в обоих случаях связано с работами на высоковольтных линиях в центральной части острова.

Раваи. В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на восточной стороне Wiset Rd. от пирса в Раваи до дороги на Лэм-Кха-Ной.

Саку. С 9:00 до 16:30 электричества не будет в районе пляжа Най-Янг. В зону отключения попадают Phuket Marriott Resort & Spa, Nai Yang Beach; третий мубан Саку; Baan Trok Muang; Baan Sakhu School; Hideaway Cafe.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (Раваи), 076-386882 (Таланг) и 1129.

 

 

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