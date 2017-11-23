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Распространение метамфетамина на Пхукете продолжает расти

Власти Пхукета констатировали, что ситуация с метамфетамином на острове продолжает ухудшаться.

Новости Пхукета

23 Ноября 2017 12:24:18

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

С заявление о положении дел в борьбе с наркоторговлей 22 ноября выступил старший административный сотрудник (палад) администрации Пхукета Сакчай Кунанватчайдет. В ходе совещания с рабочей группой по контролю за ситуацией с распространением наркотиков он назвал текущее положение дел «эпидемией».

Как заявил господин Кунанватчайдет, статистика арестов указывает на то, что метамфетамин (яба) на Пхукете становится все более распространенным наркотиком.

«Прогнозируется, что популярность метамфетамина будет расти на фоне снижения цен, согласно статистике проведенных в этом году арестов по наркотическим статьям», – заявил господин Кунанватчайдет.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении кратома – популярного стимулятора растительного происхождения.

«В некоторые месяцы эпидемия идет на спад, но в целом мы наблюдаем вспышку популярности ябы», – добавил он.

По словам господина Кунанватчайдета, наркокурьеры доставляют метамфетамин на остров рейсовыми автобусами, лодками и даже по почте. Обычно поставки осуществляются партиями в размере не более 10 тыс. таблеток.

«В борьбе с наркоторговлей профильные ведомства ищут поддержки у жителей Пхукета и лидеров местных сообществ в мониторинге продажи и употребления наркотиков. Государственные органы все активнее участвуют в мероприятиях по предотвращению распространения наркотиков, а также в реабилитации наркозависимых. Меры включают контроль поведением лиц, проходивших лечение от наркозависимости, и контроль за сообществами, в которых распространено употребление наркотиков, чтобы остановить их распространение на Пхукете», – заявил господин Кунанватчайдет, не указав, почему это не приводит к улучшению показателей наркотической статистики.

Напомним, что метамфетами является одним из самых популярных нелегальных стимуляторов в Таиланде и соседних странах. Наркотик доступен как в кристаллическом виде (яба айс), так и в форме таблеток, содержащих смесь метамфетамина с кофеином (яба). Крупнейшим поставщиком ябы в регионе является Мьянма.

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