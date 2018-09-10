Раненую морскую черепаху нашли на пхукетском пляже

Сотрудники Пхукетского центра морской биологии (PMBC) приняли на лечение раненую морскую черепаху, найденную на пляже Камала в воскресенье, 9 сентября.

10 Сентября 2018 10:56:34

Фото: Служба спасения Камалы

Сообщение о найденной на пляже черепахе поступило в административную организацию Камалы (OrBorTor) около 12:45 воскресенья. Прибывшие по вызову спасатели OrBorTor и Kusoldharm Foundation обнаружили на пляже группу туристов и местных жителей, занятых освобождением черепахи из песка. Затем черепаха, у которой оказался поврежден передний плавник, была перевезена в PMBC.

Сотрудники PMBC пока не смогли указать возраст, пол и видовую принадлежность найденной на пляже черепахи. Специалисты полагают, что черепаха могла попасть в рыболовные сети и получить травму, когда выбиралась из ловушки.