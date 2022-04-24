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Раненого дельфина спасли на Най-Янге

На пляже Най-Янг в северной части Пхукета нашли раненного дельфина. Морское млекопитающее было передано специалистам Пхукетского центра морской биологии (PMBC) на мысе Панва.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2022, 04:19 PM
Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненого дельфина обнаружили на мелководье в Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раненый полосатый дельфин был обнаружен на мелководье неподелку от небольшого острова Плинг около 7:30 утра 24 апреля. Животное заметили отдыхавшие на пляже туристы и местные жители, которые сообщили о происшествии в местную администрацию. Официальные лица, в свою очередь, вызвали сотрудников центра по спасению редких видов морских животных Sireetarn Marine Endangered Animal Rescue.

Обнаруженный на пляже дельфин оказался самцом длиной около 1,7 м и массой в районе 80 кг. К моменту прибытия профессионалов животное уже аккуратно вытащили на берег местные спасатели, которые также провели первичную обработку полученных им ран.

Специалист Sireetarn Marine Endangered Animal Rescue Center Патчарапорн Кэумонг указал, что у дельфина были раны в районе хвоста, около рта и на одном из боков. Животное было очень ослабшим, но могло хотя бы хлопать хвостом в воде. Дельфина доставили в специализированный центр в Вичите.

Эксперты не установили, как именно животное получило раны, но доктор Кэумонг предположил, что он мог запутаться в рыболовных сетях где-то в районе Най-Янга. Он рассказал, что около 13:00 предыдущего дня (23 апреля) местные жители уже сообщали о том, что видели дельфина у этого пляжа, но тот уплыл от берега. В том случае никаких признаков того, что животное могло быть ранено, люди не заметили. Сотрудники национального парка Sirinart получили распоряжение быть особо внимательными при патрулировании прибрежной зоны.

 

 

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