Раненого дельфина спасли на Най-Янге

На пляже Най-Янг в северной части Пхукета нашли раненного дельфина. Морское млекопитающее было передано специалистам Пхукетского центра морской биологии (PMBC) на мысе Панва.

Иккапоп Тхонгтуб

Раненый полосатый дельфин был обнаружен на мелководье неподелку от небольшого острова Плинг около 7:30 утра 24 апреля. Животное заметили отдыхавшие на пляже туристы и местные жители, которые сообщили о происшествии в местную администрацию. Официальные лица, в свою очередь, вызвали сотрудников центра по спасению редких видов морских животных Sireetarn Marine Endangered Animal Rescue.

Обнаруженный на пляже дельфин оказался самцом длиной около 1,7 м и массой в районе 80 кг. К моменту прибытия профессионалов животное уже аккуратно вытащили на берег местные спасатели, которые также провели первичную обработку полученных им ран.

Специалист Sireetarn Marine Endangered Animal Rescue Center Патчарапорн Кэумонг указал, что у дельфина были раны в районе хвоста, около рта и на одном из боков. Животное было очень ослабшим, но могло хотя бы хлопать хвостом в воде. Дельфина доставили в специализированный центр в Вичите.

Эксперты не установили, как именно животное получило раны, но доктор Кэумонг предположил, что он мог запутаться в рыболовных сетях где-то в районе Най-Янга. Он рассказал, что около 13:00 предыдущего дня (23 апреля) местные жители уже сообщали о том, что видели дельфина у этого пляжа, но тот уплыл от берега. В том случае никаких признаков того, что животное могло быть ранено, люди не заметили. Сотрудники национального парка Sirinart получили распоряжение быть особо внимательными при патрулировании прибрежной зоны.