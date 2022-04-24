Раненого дельфина спасли на Най-Янге

Раненый полосатый дельфин был обнаружен на мелководье неподелку от небольшого острова Плинг около 7:30 утра 24 апреля. Животное заметили отдыхавшие на пляже туристы и местные жители, которые сообщили о происшествии в местную администрацию. Официальные лица, в свою очередь, вызвали сотрудников центра по спасению редких видов морских животных Sireetarn Marine Endangered Animal Rescue.
Обнаруженный на пляже дельфин оказался самцом длиной около 1,7 м и массой в районе 80 кг. К моменту прибытия профессионалов животное уже аккуратно вытащили на берег местные спасатели, которые также провели первичную обработку полученных им ран.
Специалист Sireetarn Marine Endangered Animal Rescue Center Патчарапорн Кэумонг указал, что у дельфина были раны в районе хвоста, около рта и на одном из боков. Животное было очень ослабшим, но могло хотя бы хлопать хвостом в воде. Дельфина доставили в специализированный центр в Вичите.
Эксперты не установили, как именно животное получило раны, но доктор Кэумонг предположил, что он мог запутаться в рыболовных сетях где-то в районе Най-Янга. Он рассказал, что около 13:00 предыдущего дня (23 апреля) местные жители уже сообщали о том, что видели дельфина у этого пляжа, но тот уплыл от берега. В том случае никаких признаков того, что животное могло быть ранено, люди не заметили. Сотрудники национального парка Sirinart получили распоряжение быть особо внимательными при патрулировании прибрежной зоны.