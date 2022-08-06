Работники сферы развлечений требуют мер против иностранцев

Вслед за возвращением туризма на Пхукет на повестку дня вернулась и извечная проблема жалоб местных работников на иностранцев, которые якобы нелегально занимают рабочие места и не оставляют тайским гражданам заработка. Новая жалоба в Офис омбудсмена (Damrongtham Center) была подана на этой неделе, о чем сообщила PR-служба провинции.

Новости Пхукета

7 Августа 2022, 09:00 AM

Фото: PR Phuket

Недовольных работников сферы развлечений представлял некто Пхромпхирия Тхаммаупатхам, который встретился с главой Damrongtham Center Критсади Чайпхакди и представителем Департамента трудоустройства Пичитом Сингтхонгкхамом и вручил им официальное письмо с изложением требований своих коллег.

Согласно сообщению PR-службы Пхукета, позиция господина Тхаммаупатхама соответствует тому, что звучало и пять, и десять лет назад: иностранцы нелегально работают там, где могли бы легально работать тайцы. Новым, разве что, можно считать тезис о том, что нелегальные иностранные работники теперь составляют «большинство» персонала в пабах, барах и других развлекательных заведениях. Остальные тезисы новизной не отличаются.

«Многие иностранные работники находятся здесь по туристическим визам или не имеют документов, необходимых для легальной работы здесь. Сотрудники баров и ресторанов, такие как официанты, хостесс, бармены, менеджеры, сотрудники ресепшн, или непосредственно обеспечивающие развлекательную часть, такие как танцоры, музыкальные группы, диджеи, певцы, музыканты – почти 100% позиций в индустрии гостеприимства занимают нелегальные иностранные работники», – изложил свое видение ситуации господин Тхаммаупатхам.

«Многие иностранцы въезжают в страну по туристическим визам и остаются здесь на 5-10 лет, несмотря на то, что визы уже истекли. Речь не идет о какой-то одной национальности, это люди из разных стран, многие из которых работают на входе в бары и рестораны, зазывая посетителей с улицы», – добавил он.

Господин Тхаммаупатхам обратился к властям с призывом начать проведение выборочных проверок в развлекательных заведениях на предмет юридического статуса сотрудников, причем проводить инспекции без предупреждения, чтобы бизнес не мог подготовиться заранее и спрятать упомянутых нелегальных сотрудников (которые, как отмечал он сам, занимают «почти 100% позиций»).

Глава Damrongtham Center Критсади Чайпхакди и представитель Департамента трудоустройства Пичит Сингтхонгкхам пообещали, что проверки будут проведены в координации с соответствующими ведомствами.