Работник почты погиб под колесами бетономешалки в Таланге

Сотрудник Почты Таиланда погиб в результате дорожной аварии, произошедшей на Srisoonthorn Rd. в Таланге в понедельник, 17 июня.

Новости Пхукета

18 Июня 2019, 11:20 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о ДТП на Srisoonthorn Rd. поступила в полицию Таланга около 17:00 понедельника, 17 июня. Согласно сообщению, на границе муниципалитетов Чернг-Талей и Срисунтхорн бетономешалка Hino переехала водителя скутера Honda Scoopy, мотоциклист скончался мгновенно.

Погибшим оказался 40-летний сотрудник почты Таиланда Данай Сикэукиеу. На записи с камер видеонаблюдения видно медленно движущийся в восточном направлении поток транспорта. В какой-то момент находящийся в левой полосе скутер с сотрудником почты сворачивает направо, прямо под колеса медленно едущей в данной полосе бетономешалки. В итоге грузовик сбивает скутер и переезжает управлявшего им мужчину.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине мотоциклист совершил маневр стоивший ему жизни. Обвинений управлявшему бетономешалкой 22-летнему Тханину Нунтаджуньявиту не предъявлено.