Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Работник почты погиб под колесами бетономешалки в Таланге

Сотрудник Почты Таиланда погиб в результате дорожной аварии, произошедшей на Srisoonthorn Rd. в Таланге в понедельник, 17 июня.

Новости Пхукета

18 Июня 2019, 11:20 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о ДТП на Srisoonthorn Rd. поступила в полицию Таланга около 17:00 понедельника, 17 июня. Согласно сообщению, на границе муниципалитетов Чернг-Талей и Срисунтхорн бетономешалка Hino переехала водителя скутера Honda Scoopy, мотоциклист скончался мгновенно.

Погибшим оказался 40-летний сотрудник почты Таиланда Данай Сикэукиеу. На записи с камер видеонаблюдения видно медленно движущийся в восточном направлении поток транспорта. В какой-то момент находящийся в левой полосе скутер с сотрудником почты сворачивает направо, прямо под колеса медленно едущей в данной полосе бетономешалки. В итоге грузовик сбивает скутер и переезжает управлявшего им мужчину.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине мотоциклист совершил маневр стоивший ему жизни. Обвинений управлявшему бетономешалкой 22-летнему Тханину Нунтаджуньявиту не предъявлено.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

В зоопарке Пхукета не нашли ненадлежащего обращения с животными
Россиянин умер на территории полицейского участка Патонга
Два жителя Пхукет-Тауна задержаны с 2000 таблеток метамфетамина
Мотоцикл с двумя бирманцами врезался в автобус в Таланге
В море у восточного побережья Пхукета нашли мертвое тело
В Таиланде объявили эпидемию денге на фоне продолжающегося пять месяцев роста заболеваемости
У жителя Пхукет-Тауна изъяли полкило кристаллического метамфетамина
Больницы Пхукета должны раскрыть стоимость лекарств до конца июня
Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Таиланде
Обещанные юристы-волонтеры в полицейских участках не появились в срок
В Патонге задержаны 13 человек за нелегальные азартные игры
Уроженец Сонгкхла задержан за нападение на женщину в Чалонге
Часть «Форсажа 9» снимут на Пхукете
Погибший в Патонге австралиец мог выпасть с балкона в результате побочных эффектов прописанного ему лекарства
На Маана Самрана подали заявления в DSI и NACC

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Thai Residential
Thailand Property Awards - Asia Property Awards

 