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Qatar Airways начала летать в Паттайю

Авиакомпания Qatar Airways открыла прямые рейсы в аэропорт У-Тапао, обслуживающий Паттайю.

Новости Пхукета

30 Января 2018 11:39:57

Boeing 787 Dreamliner из Дохи в У-Тапао встретили водным салютом. Фото: Salam Al Shawa / Twitter
Boeing 787 Dreamliner из Дохи в У-Тапао встретили водным салютом. Фото: Salam Al Shawa / Twitter

Первый прямой рейс Qatar Airways из Дохи в Паттайю (U-Tapao) совершил посадку в понедельник, 29 января. Таким образом катарская авиакомпания довела список своих направлений в Таиланде до пяти. Кроме У-Тапао, который расположен в провинции Районг, самолеты Qatar Airways напрямую летают из Дохи в Бангкок, Чианг-Май, Краби и на Пхукет.

«Мы счастливы стать первой ближневосточной авиакомпанией, предлагающей прямые перелеты в Паттайю. А с учетом запущенных в прошлом месяце рейсов в Чианг-Май и увеличения в ближайшем времени числа рейсов в Бангкок до шести дней, мы еще больше укрепим связи между Катаром и Таиландом», – заявил генеральный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер, слова которого приводит Bangkok Post.

«Популярность Таиланда у наших пассажиров продолжает расти. Запуск этого нового маршрута – прямой ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, и мы гордимся тем, что можем обеспечивать им пятизвездочные перелеты на наших воздушных судах», – добавил он.

Запуск прямого рейса из Дохи в Паттайю приветствовал и директор У-Тапао контр-адмирал Лычай Сри-Эмгун, подчеркнувший, что Паттайя является крупнейшим курортом на побережье Сиамского залива и популярным направлением у тайских туристов и отдыхающих из-за рубежа.

Власти Таиланда в настоящий момент продолжают реализацию программы по развитию У-Тупао, некогда являвшегося военным аэродромом, а затем ставшего объектом совместного использования. Полеты в У-Тапао совершают и российские авиакомпании. В частности, там садятся чартерные рейсы авиакомпаний, связанных с крупными российскими туроператорами, такими как «Пегас Туристик», «Корал Трэвел» и «Анекс Тур».

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