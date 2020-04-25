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Пять россиян задержаны за нарушение комендантского часа на Пхукете

Полиция Пхукета рассказала о том, граждане каких стран чаще попадаются на нарушении условий комендантского часа, введенного по всей стране 3 апреля и действующего до сих пор.

Новости Пхукета

25 Апреля 2020, 12:13 PM
Пять россиян задержаны за нарушение комендантского часа на Пхукете с 3 апреля. Фото: Полиция Пхукета

Пять россиян задержаны за нарушение комендантского часа на Пхукете с 3 апреля. Фото: Полиция Пхукета

Больше всего нарушителей зарегистрировала полиция Пхукет-Тауна. Фото: Полиция Пхукета

Больше всего нарушителей зарегистрировала полиция Пхукет-Тауна. Фото: Полиция Пхукета

Согласно отчету полиции Пхукета, опубликованному 24 апреля, всего за три недели правоохранительные органы задержали 758 нарушителей комендантского часа, длящегося с 22:00 до 4:00.

Подавляющее большинство – граждане Таиланда (616 из 758 человек). Среди иностранцев россияне заняли четвертое место.

Полный список иностранных нарушителей комендантского часа выглядит следующим образом:

  • Мьянма – 95 человек

  • Франция – 18

  • Индия – 8

  • Россия – 5

  • Украина – 3

  • Польша – 2

  • Китай – 2

  • Филиппины – 2

  • Великобритания – 2

  • США – 1

  • Германия – 1

  • Австралия – 1

  • ЮАР – 1

  • Пакистан – 1

Больше всего нарушителей зарегистрировал полицейский участок Пхукет-Тауна, меньше всего – участок Саку. Полный список выглядит следующим образом:

  • Пхукет-Таун – 232

  • Патонг – 178

  • Вичит – 91

  • Карон – 51

  • Чалонг – 47

  • Таланг – 41

  • Чернг-Талей – 30

  • Камала – 26

  • Тха-Чат-Чай – 26

  • Кату – 22

  • Саку – 13

В последнем отчете полиции ничего не говорится о том, какое наказание было назначено задержанным нарушителям комендантского часа. Однако в начале апреля шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири говорил о штрафе в размере 5 тыс. бат и тюремном заключении на 15 дней условно c помещением под надзор на двухлетний срок.





 

 

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