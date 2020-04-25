Пять россиян задержаны за нарушение комендантского часа на Пхукете

Согласно отчету полиции Пхукета, опубликованному 24 апреля, всего за три недели правоохранительные органы задержали 758 нарушителей комендантского часа, длящегося с 22:00 до 4:00.
Подавляющее большинство – граждане Таиланда (616 из 758 человек). Среди иностранцев россияне заняли четвертое место.
Полный список иностранных нарушителей комендантского часа выглядит следующим образом:
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Мьянма – 95 человек
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Франция – 18
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Индия – 8
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Россия – 5
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Украина – 3
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Польша – 2
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Китай – 2
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Филиппины – 2
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Великобритания – 2
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США – 1
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Германия – 1
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Австралия – 1
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ЮАР – 1
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Пакистан – 1
Больше всего нарушителей зарегистрировал полицейский участок Пхукет-Тауна, меньше всего – участок Саку. Полный список выглядит следующим образом:
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Пхукет-Таун – 232
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Патонг – 178
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Вичит – 91
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Карон – 51
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Чалонг – 47
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Таланг – 41
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Чернг-Талей – 30
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Камала – 26
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Тха-Чат-Чай – 26
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Кату – 22
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Саку – 13
В последнем отчете полиции ничего не говорится о том, какое наказание было назначено задержанным нарушителям комендантского часа. Однако в начале апреля шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири говорил о штрафе в размере 5 тыс. бат и тюремном заключении на 15 дней условно c помещением под надзор на двухлетний срок.