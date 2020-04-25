Полиция Пхукета рассказала о том, граждане каких стран чаще попадаются на нарушении условий комендантского часа, введенного по всей стране 3 апреля и действующего до сих пор.

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Пять россиян задержаны за нарушение комендантского часа на Пхукете с 3 апреля. Фото: Полиция Пхукета

Согласно отчету полиции Пхукета, опубликованному 24 апреля, всего за три недели правоохранительные органы задержали 758 нарушителей комендантского часа, длящегося с 22:00 до 4:00.

Подавляющее большинство – граждане Таиланда (616 из 758 человек). Среди иностранцев россияне заняли четвертое место.

Полный список иностранных нарушителей комендантского часа выглядит следующим образом:

Мьянма – 95 человек

Франция – 18

Индия – 8

Россия – 5

Украина – 3

Польша – 2

Китай – 2

Филиппины – 2

Великобритания – 2

США – 1

Германия – 1

Австралия – 1

ЮАР – 1

Пакистан – 1

Больше всего нарушителей зарегистрировал полицейский участок Пхукет-Тауна, меньше всего – участок Саку. Полный список выглядит следующим образом:

Пхукет-Таун – 232

Патонг – 178

Вичит – 91

Карон – 51

Чалонг – 47

Таланг – 41

Чернг-Талей – 30

Камала – 26

Тха-Чат-Чай – 26

Кату – 22

Саку – 13

В последнем отчете полиции ничего не говорится о том, какое наказание было назначено задержанным нарушителям комендантского часа. Однако в начале апреля шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири говорил о штрафе в размере 5 тыс. бат и тюремном заключении на 15 дней условно c помещением под надзор на двухлетний срок.











