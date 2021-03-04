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Пять машин столкнулись на выезде из тоннелея у Central Festival

Полиция Вичита устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей на южном выезде из тоннеля у Central Festival во второй половине дня 3 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Марта 2021, 10:48 AM
Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Сообщение о ДТП с участием сразу пяти транспортных средств поступило в полицейский участок Вичита примерно в 16:10. Согласно предварительному расследованию, грузовик с многоколесным полуприцепом врезался сзади в легковой автомобиль, что вызвало за собой цепную реакцию. В частности, одна из пострадавших машин пробила бетонное ограждение, разделяющее полосы для движения транспорта.

По итогам ДТП госпитализированы были два человека: мужчина и женщина. Остальные водители и пассажиры серьезных травм не получили. Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.

 

 

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