Пять машин столкнулись на выезде из тоннелея у Central Festival

Сообщение о ДТП с участием сразу пяти транспортных средств поступило в полицейский участок Вичита примерно в 16:10. Согласно предварительному расследованию, грузовик с многоколесным полуприцепом врезался сзади в легковой автомобиль, что вызвало за собой цепную реакцию. В частности, одна из пострадавших машин пробила бетонное ограждение, разделяющее полосы для движения транспорта.
По итогам ДТП госпитализированы были два человека: мужчина и женщина. Остальные водители и пассажиры серьезных травм не получили. Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.