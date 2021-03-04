Пять машин столкнулись на выезде из тоннелея у Central Festival

Полиция Вичита устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей на южном выезде из тоннеля у Central Festival во второй половине дня 3 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП с участием сразу пяти транспортных средств поступило в полицейский участок Вичита примерно в 16:10. Согласно предварительному расследованию, грузовик с многоколесным полуприцепом врезался сзади в легковой автомобиль, что вызвало за собой цепную реакцию. В частности, одна из пострадавших машин пробила бетонное ограждение, разделяющее полосы для движения транспорта.

По итогам ДТП госпитализированы были два человека: мужчина и женщина. Остальные водители и пассажиры серьезных травм не получили. Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.