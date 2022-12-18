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Пять человек арестованы за наркотики в Таланге

Власти Пхукета сообщили об очередной серии арестов за наркотики в Таланге. Задержана женщина с 1720 таблетками метамфетамина и четверо рабочих, у одного из которых изъяли 80 таблеток и 48 г наркотика в кристаллической форме, а трех других арестовали по статье об употреблении.

Новости Пхукета

18 Декабря 2022, 08:00 AM
Ратри Кансамтхиа. Фото: Полиция Таланга.

Ратри Кансамтхиа. Фото: Полиция Таланга.

Аусен (фамилия не указана). Фото: PR Phuket

Аусен (фамилия не указана). Фото: PR Phuket

Жительница Рассады по имени Ратри Кансамтхиа была задержана полицией Таланга в Ао-По утром 14 декабря. Согласно заявлению полицейских, у не обнаружили и изъяли 1720 таблеток метамфетамина (яба).

Обвинения 50-летней женщине предъявили по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Четыре других подозреваемых были задержаны в Банг-Тао властями округа Таланг при силовой поддержке волонтеров местной обороны OrSor.

Окружная администрация назвала следующие имена: Аусен, Тханавут, Понг Нарес и Чидпай Су. Первый и последний из подозреваемых, как указали власти, являются гражданами Мьянмы.

При обыске в доме, где был произведен арест, изъяли 80 таблеток ябы и 48,46 г кристаллов. Арестованных передали в руки полиции тамбона Чернг-Талей, где Аусену предъявили обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи, а трем остальным – в употреблении.



 

 

 

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