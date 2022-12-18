Пять человек арестованы за наркотики в Таланге

Жительница Рассады по имени Ратри Кансамтхиа была задержана полицией Таланга в Ао-По утром 14 декабря. Согласно заявлению полицейских, у не обнаружили и изъяли 1720 таблеток метамфетамина (яба).
Обвинения 50-летней женщине предъявили по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Четыре других подозреваемых были задержаны в Банг-Тао властями округа Таланг при силовой поддержке волонтеров местной обороны OrSor.
Окружная администрация назвала следующие имена: Аусен, Тханавут, Понг Нарес и Чидпай Су. Первый и последний из подозреваемых, как указали власти, являются гражданами Мьянмы.
При обыске в доме, где был произведен арест, изъяли 80 таблеток ябы и 48,46 г кристаллов. Арестованных передали в руки полиции тамбона Чернг-Талей, где Аусену предъявили обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи, а трем остальным – в употреблении.