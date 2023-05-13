Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения водителю микроавтобуса, насмерть сбившему мотоциклиста в Пхукет-Тауне ранним утром 13 мая. Проверка водителя минибаса на употребление спиртного показала превышение допустимых уровней содержания алкоголя в крови. Шофер не стал отрицать обвинения. По закону ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 200 тыс. бат штрафа, но чистосердечное признание автоматически смягчит назначенное судом наказание вдвое.

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Авария с летальным исходом произошла на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне около 6:00 утра 13 мая. Как рассказали полиции очевидцы, микроавтобус с желтыми номерами коммерческого транспорта следовал за мототакси и в районе Bangkok Hospital ударил байк сзади, в результате чего тот вылетел на обочину и врезался в столб. Мотоциклист, 54-летний Кокуа Кунсатит, погиб на месте.

Водитель микроавтобуса, 48-летний Наттхапонг Самарт, был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна, где его проверили на алкоголь. Тест дал результат в 230 мг на 100 мл, сообщил подполковник Экасат Кванван. Офицер отметил, что господин Кунсатит не стал отрицать обвинения, однако не привел данных им объяснений в связи с аварией.

Согласно тайскому законодательству, вождение в пьяном виде, повлекшее за собой гибель людей, карается в Таиланде лишением водительских прав с возможным пожизненным запретом на их повторное получение, штрафом 60-200 тыс. бат, тюремным сроком на 3-10 лет.