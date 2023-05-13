Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения водителю микроавтобуса, насмерть сбившему мотоциклиста в Пхукет-Тауне ранним утром 13 мая. Проверка водителя минибаса на употребление спиртного показала превышение допустимых уровней содержания алкоголя в крови. Шофер не стал отрицать обвинения. По закону ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 200 тыс. бат штрафа, но чистосердечное признание автоматически смягчит назначенное судом наказание вдвое.

Новости Пхукета

13 Мая 2023, 04:30 PM
Микроавтобус сбил мототакси в районе Bangkok Hospital утром 13 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус сбил мототакси в районе Bangkok Hospital утром 13 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус сбил мототакси в районе Bangkok Hospital утром 13 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус сбил мототакси в районе Bangkok Hospital утром 13 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус сбил мототакси в районе Bangkok Hospital утром 13 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус сбил мототакси в районе Bangkok Hospital утром 13 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с летальным исходом произошла на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне около 6:00 утра 13 мая. Как рассказали полиции очевидцы, микроавтобус с желтыми номерами коммерческого транспорта следовал за мототакси и в районе Bangkok Hospital ударил байк сзади, в результате чего тот вылетел на обочину и врезался в столб. Мотоциклист, 54-летний Кокуа Кунсатит, погиб на месте.

Водитель микроавтобуса, 48-летний Наттхапонг Самарт, был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна, где его проверили на алкоголь. Тест дал результат в 230 мг на 100 мл, сообщил подполковник Экасат Кванван. Офицер отметил, что господин Кунсатит не стал отрицать обвинения, однако не привел данных им объяснений в связи с аварией.

Согласно тайскому законодательству, вождение в пьяном виде, повлекшее за собой гибель людей, карается в Таиланде лишением водительских прав с возможным пожизненным запретом на их повторное получение, штрафом 60-200 тыс. бат, тюремным сроком на 3-10 лет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Поиски пропавшего в море россиянина продолжаются на Пхукете
Для учащихся школ и колледжей Пхукета проведут мотокурсы со сдачей экзаменов на права
Циклон Мока несет штормовую погоду на Пхукет
Британец арестован за драку с водителем тук-тука в Патонге
Серия поджогов произошла в южном Таиланде, атакованы вышки сотовой свзяи
Россиянин пропал в море у мыса Промтхеп, ведутся поиски
Глава полиции Таиланда посетил Пхукет и назначил местным коллегам четыре приоритета
Прают Чан-Оча пообещал уйти из политики при поражении на выборах
Турпоток на Пхукет в низкий сезон ждут на уровне 50% от 2019 года
Дело об избиении женщины в Патонге передали в суд
Полиция Пхукета арестовала депортированного иностранца за нелегальное возвращение
Полиция напомнила о штрафах за партийную символику на одежде в день выборов
Полиция заставила мототаксиста публично извиниться после угроз пассажирке
Лоукостер Tigerair начал полеты Тайвань-Пхукет
Гибель рыбы в озере на Най-Харне объяснили опреснением воды после дождей

 

The Pavilions Phuket
SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential

 