Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете

Авария с летальным исходом произошла на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне около 6:00 утра 13 мая. Как рассказали полиции очевидцы, микроавтобус с желтыми номерами коммерческого транспорта следовал за мототакси и в районе Bangkok Hospital ударил байк сзади, в результате чего тот вылетел на обочину и врезался в столб. Мотоциклист, 54-летний Кокуа Кунсатит, погиб на месте.
Водитель микроавтобуса, 48-летний Наттхапонг Самарт, был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна, где его проверили на алкоголь. Тест дал результат в 230 мг на 100 мл, сообщил подполковник Экасат Кванван. Офицер отметил, что господин Кунсатит не стал отрицать обвинения, однако не привел данных им объяснений в связи с аварией.
Согласно тайскому законодательству, вождение в пьяном виде, повлекшее за собой гибель людей, карается в Таиланде лишением водительских прав с возможным пожизненным запретом на их повторное получение, штрафом 60-200 тыс. бат, тюремным сроком на 3-10 лет.