Путешествие начинается здесь

Яхтенная выставка Thailand Yacht Show возвращается на Пхукет, чтобы с 9 по 12 января 2020 года вновь наполнить красками Royal Phuket Marina.

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За четыре предыдущих года шоу зарекомендовало себя как ведущее в стране событие в области яхтинга и люксовой жизни, и пятая выставка станет очередной демонстрацией впечатляющего флота яхт, товаров для яхтсменов и люксовой продукции в сопровождении еще более яркой программы сопутствующих событий, вечеринок и мероприятий для всей семьи.

Для гостей выставки 2020 года готовится целый ряд новинок, таких как интерактивные демонстрации продукции, живая музыка, модные показы и широкий выбор предложений от ресторанов и баров, включая дебютирующий на грядущем шоу плавучий бар в сердце марины.

Посетителей шоу также ждет широкий выбор яхт всех форм и размеров, которыми одни смогут просто восхититься, а счастливчики – купить! Как и прежде, в живописной акватории у острова Ранг-Ной вновь будет организована стоянка супер-яхт, где встанут на якорь шесть зарубежных лодок топового класса. На Thailand Yacht Show гостей ждут весь цвет яхтенного мира и ведущие имена в сфере яхтинга и люкса.

Экспозиция яхт на воде будет включать лодки таких брендов как Aquila и Sanlorenzo от Simpson Marine; Riviera и Ferretti Yachts от Lee Marine; Princess Yachts и Sacs Marine от Boat Lagoon Yachting. Возвращается на выставку и компания Multihull Solutions, которая проведет на ней азиатскую и мировую премьеры лодок NEEL Trimarans и Asia Catamarans соответственно. Поклонников же всего итальянского порадует презентация на шоу двух совершенно новых моделей Azimut Yachts.

Ежедневная программа мероприятий в этом году будет дополнена первым в истории страны трехдневным благотворительным рандеву amfAR Thailand 2020, направленным на сбор средств на помощь людям с ВИЧ/СПИД в Азии и привлечение внимания к проблеме. Проводящееся в тандеме с Thailand Yacht Show мероприятие соберет мировых знаменитостей и звезд первой величины на острове Ранг-Ной. Приглашаем вас на Thailand Yacht Show 2020. Выставка будет больше, лучше и ярче, чем когда-либо!

Газета The Phuket News является информационным партнером Thailand Yacht Show.