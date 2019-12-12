Путешествие начинается здесь

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Яхтенная выставка Thailand Yacht Show возвращается на Пхукет, чтобы с 9 по 12 января 2020 года вновь наполнить красками Royal Phuket Marina.

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14 Декабря 2019, 12:00 PM
На TYS 2020 ожидается мировая премьера нового катамарана Asia Catamarans.

На TYS 2020 ожидается мировая премьера нового катамарана Asia Catamarans.

На TYS 2020 ожидается мировая премьера нового катамарана Asia Catamarans.

На TYS 2020 ожидается мировая премьера нового катамарана Asia Catamarans.

За четыре предыдущих года шоу зарекомендовало себя как ведущее в стране событие в области яхтинга и люксовой жизни, и пятая выставка станет очередной демонстрацией впечатляющего флота яхт, товаров для яхтсменов и люксовой продукции в сопровождении еще более яркой программы сопутствующих событий, вечеринок и мероприятий для всей семьи.

Для гостей выставки 2020 года готовится целый ряд новинок, таких как интерактивные демонстрации продукции, живая музыка, модные показы и широкий выбор предложений от ресторанов и баров, включая дебютирующий на грядущем шоу плавучий бар в сердце марины.

Посетителей шоу также ждет широкий выбор яхт всех форм и размеров, которыми одни смогут просто восхититься, а счастливчики – купить! Как и прежде, в живописной акватории у острова Ранг-Ной вновь будет организована стоянка супер-яхт, где встанут на якорь шесть зарубежных лодок топового класса. На Thailand Yacht Show гостей ждут весь цвет яхтенного мира и ведущие имена в сфере яхтинга и люкса.

Экспозиция яхт на воде будет включать лодки таких брендов как Aquila и Sanlorenzo от Simpson Marine; Riviera и Ferretti Yachts от Lee Marine; Princess Yachts и Sacs Marine от Boat Lagoon Yachting. Возвращается на выставку и компания Multihull Solutions, которая проведет на ней азиатскую и мировую премьеры лодок NEEL Trimarans и Asia Catamarans соответственно. Поклонников же всего итальянского порадует презентация на шоу двух совершенно новых моделей Azimut Yachts.

Ежедневная программа мероприятий в этом году будет дополнена первым в истории страны трехдневным благотворительным рандеву amfAR Thailand 2020, направленным на сбор средств на помощь людям с ВИЧ/СПИД в Азии и привлечение внимания к проблеме. Проводящееся в тандеме с Thailand Yacht Show мероприятие соберет мировых знаменитостей и звезд первой величины на острове Ранг-Ной. Приглашаем вас на Thailand Yacht Show 2020. Выставка будет больше, лучше и ярче, чем когда-либо!

 

Газета The Phuket News является информационным партнером Thailand Yacht Show.

 

 

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