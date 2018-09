Путь в темноту: Как пхукетские дайверы искали пропавших в пещере школьников Команда пхукетских дайверов сыграла одну из ключевых ролей в поисково-спасательной операции в Чианг-Рае. Мэтт Понд 14 Июля 2018 14:33:11 Фото: Lillian Suwanrumpha / AFP С 23 июня практически весь Таиланд до единого человека с напряжением следил за поисково-спасательной операцией в затопленной водой пещере Тхам-Луанг в провинции Чианг-Рай, где пропали 12 школьников из местной футбольной команды Wild Boars («Дикие вепри») и их 25-летний тренер. В течение первой недели новости из Чианг-Рая приходили противоречивые: спасатели верили, что пропавшие могли выжить, но дожди не прекращались, а уровень воды в пещере поднимался. Все изменилось в понедельник, 2 июля, когда страна услышала то, на что надеялась до последнего: все 13 пропавших найдены целыми и невредимыми в одной из пещерных полостей до которой вода не добралась. «Сколько мы здесь пробыли? Когда нас спасут?» – спрашивали дети спасателей, которым удалось первыми добраться до них. При этом задавать вопросы им пришлось на английском – первыми до детей добрались иностранные добровольцы, по первому зову бросившиеся на помощь тайским «Морским котикам», которые пытались найти детей. В тайской и международной прессе сразу были опубликованы имена британских специалистов по спасению в пещерах, которые первыми увидели пропавших футболистов – Джон Волантен и Ричард Стэнтон. Однако они были далеко не единственными членами международной команды, выполнявшей, пожалуй, самую сложную и опасную часть работы – пройти через затопленные водой узкие проходы и протянуть специальный канат от точки старта до место нахождения детей. Именно по этому канату к детям смогли добраться «Морские котики» и другие спасатели. С Пхукета на выполнение этой задачи отправились Бен Рейменантс, Максим Полежака и Всеволод Коробов. Сразу после возвращения на остров – несмотря на сильную усталость после нескольких бессонных суток – Бен любезно согласился рассказать The Phuket News, как проходила операция. Особый опыт По словам Бена (владельца Blue Label Diving в Раваи), все началось 27 июля, когда ему позвонили из ВМФ Таиланда и спросили, может ли он помочь в операции. «Мне позвонили из-за моего опыта в пещерах, если можно так сказать. Я руковожу тренировочным центром технического дайвинга в Раваи и специализируюсь на исследовании пещер с использованием компактных систем жизнеобеспечения, которые позволяют нам проникать дальше и глубже, чем обычное скуба-снаряжение», – говорит Бен. «Думаю, я был ближайшим к месту событий специалистом. А авиакомпания AirAsia была добра оплатить мой перелет и перевозку 85 кг снаряжения для дайвинга», – добавляет он. На месте событий Бен, Всеволод и Максим присоединились к другими спасателям и приступили к своей главной задаче – прокладке фалов по извилистой пещере от Лагеря 3 до полости «Паттайя-Бич», где могли находиться дети. «Конечно, это были лишь предположения, поскольку никто не мог с уверенностью сказать, что им действительно удалось добраться до одной из сухих полостей, когда вода в пещере начала подниматься из-за внезапного ливня. Если им это удалось, то вариантов было два: либо они находятся в «Паттайя-Бич», либо в небольшой полости на 200 м дальше. Об этих полостях было известно, что их не заливает водой в сезон дождей, а воздуха там достаточно на несколько месяцев. Также там есть пресная вода, капающая со сталактитов», – объясняет Бен. По словам пхукетского техдайвера, продвигаться вперед по тоннелям было очень и очень непросто. «Дайверам ВМФ Таиланда при поддержке местного Управления энергоснабжения удалось организовать освещение и радиосвязь в сухой точке примерно в 800 м от «Паттайя-Бич». Однако новые дожди привели к тому, что уровень воды начал подниматься со скоростью 30 см в час, так что им спешно пришлось отступить на 1,5 км назад, к месту, которое сейчас все называют Лагерь 3», – рассказывает Бен. Видимость – 5 см Пробиваться вглубь спасателям приходилось в условиях почти нулевой видимости, борясь с потоками воды, поднимаясь по каменистым склонам и «таща снаряжение, словно на Эверест». «Когда мы наконец погрузились в воду у Лагеря 3, видимость составляла 5 см, мы с трудом могли разглядеть показания наших приборов. Поток воды был настолько мощным, что я смог продвинуться только на 200 м, после чего другой поток перекрыл возможности для движения вовсе, так что я решил развернуться», – вспоминает Бен. «На обратном пути я встретил команду британских пещерников, у которых также были сомнения, так что мы решили сообщить руководителям операции о том, что в этих условиях спасательные работы опасны. Впрочем, когда на следующий день мы услышали, что тайские «Морские котики» все равно намерены попытаться – причем имея очень мало опыта в пещерах и используя обычное дайверское снаряжение – я решил, что все-таки попробую продвинуться еще дальше, несмотря на мнение британцев, которые уже паковали сумки», – говорит пхукетский дайвер. По словам Бена, в этот момент условия неожиданно улучшись: уровень воды упал, течение ослабло, а видимость выросла до метра. Тайские «Морские котики» попытались продвинуться вперед, но выбранный ими проход завел в тупик, так что спецназовцам пришлось вернуться. Под воду спустились Бен и Максим. «Мы с моим товарищем Максимом Полежакой решили хотя бы попробовать. Нам удалось найти новый проход и протянуть 200 м статичного фала в нужном направлении. Это вдохновило британцев, они решили вернуться и также проложили несколько сотен метров каната», – говорит Бен. Финальный рывок На следующий день международной команде удалось дойти до Т-образного перекрестка, соединяющего главный туннель и проход к «Паттайя-Бич» (помогла карта, составленная 30-лет назад французскими исследователями, и советы местного геолога-экспата из Британии). Команде Бена Рейменантса не удалось дойти несколько сотен метров до «Паттайя-Бич», поскольку фал закончился. Эстафету продолжили британские специалисты, на долю которых и выпал финальный бросок к «Паттайя-Бич», а оттуда – к небольшой полости, где и находились футболисты с тренером. Реакцию людей в базовом лагере на это известие Бен описывает словами «как на рейве». «Полное счастье. Даже какой-то флотский генерал подошел и обнял меня», – вспоминает Бен. Впрочем, несмотря на все сделанное, Бен считает, что главное – впереди. Спасателям еще нужно вывести детей из пещеры на свет. Возможно, когда этот номер «Новостей Пхукета» попадет на прилавки, все 12 детей и их 25-летний тренер будут уже спасены.