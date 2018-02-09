Провода на одной из улиц Кату решили убрать под землю

Сотрудники муниципалитета Кату провели инспекцию на Wichit Songkran Rd. в рамках проекта по переносу под землю магистралей электропередач.

9 Февраля 2018 12:30:29

Как рассказала представительница управления общественных работ при муниципалитете Кату Чайанан Суттхикун, убрать мачты электропередач планируется на участке Wichit Songkran Rd. протяженностью чуть более 2,7 км – от перекрестка Wichit Songkran Rd. и Phra Phuket Kaew Rd. до храма Wat Kathu и местного центра здравоохранения. Соответствующий отрезок Wichit Songkran Rd., в частности, проходит мимо здания муниципалита.

По словам госпожи Суттхикун, в четверг, 8 февраля, была проведена первая инспекция. Основные работы по разработке проекта еще не начались, его бюджет также не подсчитан. Это должно быть сделано в течение 8 месяцев.

«Затем муниципалитет Кату направит в администрацию провинции запрос на выделение средств», – добавил она.