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Провода на одной из улиц Кату решили убрать под землю

Сотрудники муниципалитета Кату провели инспекцию на Wichit Songkran Rd. в рамках проекта по переносу под землю магистралей электропередач.

Новости Пхукета

9 Февраля 2018 12:30:29

Как рассказала представительница управления общественных работ при муниципалитете Кату Чайанан Суттхикун, убрать мачты электропередач планируется на участке Wichit Songkran Rd. протяженностью чуть более 2,7 км – от перекрестка Wichit Songkran Rd. и Phra Phuket Kaew Rd. до храма Wat Kathu и местного центра здравоохранения. Соответствующий отрезок Wichit Songkran Rd., в частности, проходит мимо здания муниципалита.

По словам госпожи Суттхикун, в четверг, 8 февраля, была проведена первая инспекция. Основные работы по разработке проекта еще не начались, его бюджет также не подсчитан. Это должно быть сделано в течение 8 месяцев.

«Затем муниципалитет Кату направит в администрацию провинции запрос на выделение средств», – добавил она.
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