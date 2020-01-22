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Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины

Полиция Вичита возбудила дело против 38-летней местной жительницы Рунгтхивы Кхуммит по факту мошенничества при сдаче в аренду автомобиля. Женщина сдала автомобиль в аренду на год, но через четыре месяца угнала машину от дома клиентки, чтобы пересдать вновь.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2020, 10:05 AM
Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины. Фото: Полиция Вичита

Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины. Фото: Полиция Вичита

Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины. Фото: Полиция Вичита

Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины. Фото: Полиция Вичита

Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины. Фото: Полиция Вичита

Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины. Фото: Полиция Вичита

Как рассказал подполковник Наронг Муангдынг из полиции Вичита, в пятницу, 17 января, в полицейский участок обратилась гражданка Китая Чжень Сяосянь, которая сообщила о том, что у нее угнали автомобиль Toyota Yaris, который она в сентябре арендовала у госпожи Кхуммит. Машина была угнала из поселка Phanason City на Thep Anusorn Rd.

Проверив записи с камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что седан угнала сама госпожа Кхуммит, после чего вызвали ее в участок. Женщина дала признательные показания и рассказала, что уже пересдала автомобиль другому клиенту, причем вместе с оставшимися в салоне личными вещами Чжень Сяосянь, стоимость которых та оценила в 108,5 тыс. бат. При этом выяснилось также, что и самой госпоже Кхуммит автомобиль не принадлежал, женщина также его арендовала.

Госпоже Кхуммит были предъявлены обвинения в мошенничестве и краже. Личные вещи Чжень Сяосянь были возвращены ей прямо в полицейском участке.

 

 

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