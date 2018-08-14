Просроченная ипотека толкнула жителя Пхукета на ограбление банка

Житель Пхукета, ограбивший отделение Government Housing Bank в Паклоке 10 августа, сдался в руки полиции и рассказал, что на преступление его толкнули отсутствие работы и просроченные выплаты по ипотеке.

14 Августа 2018 09:15:17

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиция, 27-летний грабитель Сомбут Пунпрасат сдался в руки правоохранительных органов через несколько часов после вооруженного ограбления банка в Паклоке. К этому моменту полицейские уже установили личность и место проживания подозреваемого, и Сомбут решил не усугублять ситуацию.

На допросе мужчина рассказал, что в последние два года не имел постоянной работы и средств для выплат по кредиту за дом. Просрочка по ипотеке, по словам Сомбута, к моменту совершения преступления достигла шести месяцев. При этом кредит мужчина взял в Government Housing Bank, одно из отделений которого он и ограбил.

Напомним, отделение Government Housing Bank в Паклоке было ограблено около 9:00 утра 10 августа. Вооруженный злоумышленник вошел в отделение и потребовал наличные из кассы. Получив пачки денег, мужчина скрылся с места событий на скутере Honda Scoopy. Добыча грабителя, по уточненным данным, стали 26,9 тыс. бат. Момент ограбления бы зафиксирован камерами видеонаблюдения