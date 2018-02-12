Пропускная способность аэропорта Пхукета к лету вырастет до 18 млн человек

Модернизация и расширение международного аэропорта Пхукета завершатся в июне этого года, в результате чего максимальная пропускная способность комплекса достигнет 18 млн пассажиров в год и 65 тыс. в день.

12 Февраля 2018 18:00:45

Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Пет Чанчарон. Фото: Khao Phuket

О скором завершении работ по увеличению пропускной мощности аэропорта сообщило управление по связям с общественность администрации Пхукета. Пресс-релиз был выпущен по следам пресс-конференции, которую провел генеральный менеджер Пет Чанчарон. Встреча с журналистами состоялась в разгар очередного «кризиса», когда аэропорт в очередной раз не смог справиться с пассажиропотоком и некоторым путешественникам пришлось по несколько часов ждать на паспортном контроле.

«На программу развития международного аэропорта Пхукета был выделен бюджет в 5,15 млрд бат. Срок окончания работ – июнь 2018 года. Общая площадь – 46 тыс. кв. м», – заявил генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон, слова которого приводит служба по связям с общественностью провинции.

Как объявил господин Чанчарон, в среду, 14 февраля, будет завершена очередная фаза работ – сдача зоны ожидания на 500 мест в международном терминале.

«Мы ожидаем, что это позволит снизить загруженность данной зоны», – заявил он.

«К концу месяца мы откроем гейты номер 6 и 7. Сейчас мы используем только гейты 8, 9 и 10», – добавил господин Чанчарон.

Стоит отметить, что целевая пропускная способность в 65 тыс. пассажиров в сутки меньше реальной загрузки аэропорта в высокий сезон. Так 29 января 2018 года аэропорт обслужил 65,5 тыс пассажиров, приняв и отправив 363 рейса. Показатель оказался на 15% выше того, который был зафиксирован 29 января 2017 года.

«Мы понимаем, что проводимые работы вызывают задержки и создают неудобства для пассажиров, тогда как обслуживаемый пассажиропоток постоянно растет. Мы сожалеем о доставленных неудобствах и приветствуем любую критику, которая позволит сделать аэропорт лучше», – заявил Пет Чанчарон.

Напомним, что в рамках расширения аэропорта Пхукета осенью 2016 года в комплексе был открыт новый терминал, куда перевели все международные рейсы. Одновременно началась реновация в старом терминале, который был отдан под обслуживание внутренних рейсов.

Открытие нового терминала Phuket International Airport подняло пропускную способность комплекса до 12,5 млн пассажиров в год, однако это позволило лишь приблизить мощность к реальному пассажиропотоку, но не создать запас прочности на будущее. За 11 месяцев 2017 года аэролорт Пхукета обслужил 15,2 млн пассажиров, итоги всего 2017 года пока не опубликованы.