Пропавшую туристку из Германии нашли невредимой

На Пхукете нашли престарелую туристку из Германии Барбару Ланге, ушедшую из отеля 9 мая и не вернувшуюся в номер. Об успешном окончании поисковой операции сообщил 16 мая полковник туристической полиции Эккачай Сири.

Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил господин Сири, пропавшую 75-летнюю женщину обнаружили невредимой у берега озера на территории национального парка Sirinath.

«Госпожа Ланге не пострадала, она в безопасности. Больше подробностей мы огласим позже», – заявил подполковник Сири.

В настоящий момент неизвестно, как престарелая женщина в течение недели в одиночестве выживала в джунглях или на побережье.

Поиски госпожи Ланге начались 11 мая, хотя в свой отель она не вернулась 9 числа. Официальные лица пока не раскрыли, с чем была связана задержка в развертывании полномасштабной поисковой операции.

В поисках были задействованы сотрудники разных ведомств, включая Центр помощи туристов (ТАС), туристическую полицию и персонал национального парка Sirinath. Также к операции подключились многочисленные добровольцы из числа местных жителей. Третье региональное командование ВМФ Таиланда выделило вертолет для осуществления поисков с воздуха.

Официальные лица подтвердили появившуюся в прессе информацию о том, что госпожа Ланге испытывает проблемы из-за возрастных изменений памяти и когнитивных процессов. Под конец поисков участники операции выражали серьезную обеспокоенность судьбой женщины.