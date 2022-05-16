Пропавшую туристку из Германии нашли невредимой

Как пояснил господин Сири, пропавшую 75-летнюю женщину обнаружили невредимой у берега озера на территории национального парка Sirinath.
«Госпожа Ланге не пострадала, она в безопасности. Больше подробностей мы огласим позже», – заявил подполковник Сири.
В настоящий момент неизвестно, как престарелая женщина в течение недели в одиночестве выживала в джунглях или на побережье.
Поиски госпожи Ланге начались 11 мая, хотя в свой отель она не вернулась 9 числа. Официальные лица пока не раскрыли, с чем была связана задержка в развертывании полномасштабной поисковой операции.
В поисках были задействованы сотрудники разных ведомств, включая Центр помощи туристов (ТАС), туристическую полицию и персонал национального парка Sirinath. Также к операции подключились многочисленные добровольцы из числа местных жителей. Третье региональное командование ВМФ Таиланда выделило вертолет для осуществления поисков с воздуха.
Официальные лица подтвердили появившуюся в прессе информацию о том, что госпожа Ланге испытывает проблемы из-за возрастных изменений памяти и когнитивных процессов. Под конец поисков участники операции выражали серьезную обеспокоенность судьбой женщины.