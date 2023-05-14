Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пропавший в море россиянин найден мертвым у побережья

На Пхукете нашли тело россиянина Юрия Смояна, которого смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая. Утонувшего мужчину обнаружили в воде у побережья Патонга после полудня 14 числа, друзья господина Смояна подтвердили личность.

Екатерина Ихиритова

14 Мая 2023, 06:06 PM
Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Друзья Юрия Смояна опознали тело, когда его доставили в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первыми пропавшего россиянина заметили пхукетские рыбаки, затем на место событий прибыли спасатели Kusoldharm Foundation надувных лодках. Спасатели доставили тело в Раваи, где было проведено опознание в присутствии полиции и официальных лиц.

Господин Смоян значился пропавшим без вести с 12 мая. Утром того дня мужчина с тремя друзьями фотографировался на прибрежных камнях на мысе Промтхеп в Раваи, когда на группу обрушилась мощная волна, сбившая россиян с ног. Господин Смоян не смог выбраться на берег. Из троих других мужчин один получил легкие травмы.

Операция по поиску россиянина продолжалась в течение двух суток с перерывами на ночь. Поисково-спасательные группы использовали лодки и аквабайки, также сообщалось о применении коммерческих квадрокоптеров. Авиация военно-морского флота Таиланда не привлекалась. Спасатели отмечали, что поиски приходилось вести в условиях сильного ветра и волн.

 

 

Have a news tip-off? Click here

День выборов проходит на Пхукете без происшествий
Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете
Поиски пропавшего в море россиянина продолжаются на Пхукете
Для учащихся школ и колледжей Пхукета проведут мотокурсы со сдачей экзаменов на права
Циклон Мока несет штормовую погоду на Пхукет
Британец арестован за драку с водителем тук-тука в Патонге
Серия поджогов произошла в южном Таиланде, атакованы вышки сотовой свзяи
Россиянин пропал в море у мыса Промтхеп, ведутся поиски
Глава полиции Таиланда посетил Пхукет и назначил местным коллегам четыре приоритета
Прают Чан-Оча пообещал уйти из политики при поражении на выборах
Турпоток на Пхукет в низкий сезон ждут на уровне 50% от 2019 года
Дело об избиении женщины в Патонге передали в суд
Полиция Пхукета арестовала депортированного иностранца за нелегальное возвращение
Полиция напомнила о штрафах за партийную символику на одежде в день выборов
Полиция заставила мототаксиста публично извиниться после угроз пассажирке

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 