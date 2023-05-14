Пропавший в море россиянин найден мертвым у побережья

На Пхукете нашли тело россиянина Юрия Смояна, которого смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая. Утонувшего мужчину обнаружили в воде у побережья Патонга после полудня 14 числа, друзья господина Смояна подтвердили личность.

Екатерина Ихиритова

Первыми пропавшего россиянина заметили пхукетские рыбаки, затем на место событий прибыли спасатели Kusoldharm Foundation надувных лодках. Спасатели доставили тело в Раваи, где было проведено опознание в присутствии полиции и официальных лиц.

Господин Смоян значился пропавшим без вести с 12 мая. Утром того дня мужчина с тремя друзьями фотографировался на прибрежных камнях на мысе Промтхеп в Раваи, когда на группу обрушилась мощная волна, сбившая россиян с ног. Господин Смоян не смог выбраться на берег. Из троих других мужчин один получил легкие травмы.

Операция по поиску россиянина продолжалась в течение двух суток с перерывами на ночь. Поисково-спасательные группы использовали лодки и аквабайки, также сообщалось о применении коммерческих квадрокоптеров. Авиация военно-морского флота Таиланда не привлекалась. Спасатели отмечали, что поиски приходилось вести в условиях сильного ветра и волн.