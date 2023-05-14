Пропавший в море россиянин найден мертвым у побережья

Первыми пропавшего россиянина заметили пхукетские рыбаки, затем на место событий прибыли спасатели Kusoldharm Foundation надувных лодках. Спасатели доставили тело в Раваи, где было проведено опознание в присутствии полиции и официальных лиц.
Господин Смоян значился пропавшим без вести с 12 мая. Утром того дня мужчина с тремя друзьями фотографировался на прибрежных камнях на мысе Промтхеп в Раваи, когда на группу обрушилась мощная волна, сбившая россиян с ног. Господин Смоян не смог выбраться на берег. Из троих других мужчин один получил легкие травмы.
Операция по поиску россиянина продолжалась в течение двух суток с перерывами на ночь. Поисково-спасательные группы использовали лодки и аквабайки, также сообщалось о применении коммерческих квадрокоптеров. Авиация военно-морского флота Таиланда не привлекалась. Спасатели отмечали, что поиски приходилось вести в условиях сильного ветра и волн.