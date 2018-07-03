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Пропавшие в затопленной пещере 12 детей и взрослый найдены живыми

Двенадцать юных футболистов и их тренер, пропавшие в пещере Тхам-Луанг на позапрошлой неделе, найдены живыми. Об этом сообщил в понедельник губернатор провинции Чианг-Рай Наронгсак Осотханакорн.

Новости Пхукета

3 Июля 2018 10:14:03

Фото: PR-служба администрации провинции Чианг-Рай
Фото: PR-служба администрации провинции Чианг-Рай

О пропаже 12 членов детской футбольной команды Wild Boars и их взрослого тренера стало известно в субботу, 23 июня, когда мать одного из мальчиков сообщила официальным лицам о том, что ее сын не вернулся домой после футбольной тренировки. Практически сразу в качестве основной версии было высказано предположение, что дети могут быть заперты в пещере Тхам-Луанг (Кхао-Луанг) поднявшейся из-за дождей водой. В частности, у входа в пещеру были найдены велосипеды и футбольные бутсы школьников.

На следующий день в пещере были обнаружены следы обуви. Спасатели предположили, что поднимавшаяся вода (в эти дни на севере Таиланда шли сильные дожди) заставила детей и находившегося с ними взрослого углубиться в извилистые тоннели Кхао-Луанга. Поиски в тот момент велись силами местных специалистов.

В понедельник, 25 июня, в пещере начали работать подводники-спецназовцы ВМФ Таиланда (тайские «Морские котики»). Дожди тем временем не прекращались, что заставляло участников поисково-спасательной операции опасаться дальнейшего подъема уровня воды в пещере. В качестве места, где теоретически могли укрыться футболисты и тренер, называлась полость Паттайя-Бич. По мнению специалистов, вода не должна была ее затопить, так что у пропавших был «воздушный карман», где они имели шансы уцелеть. От входа в пещеру полость Паттайя-Бич была отрезана водной преградой, непроходимой без дайверского снаряжения и специальных навыков.

Во вторник, 26 июня, дайверы углубились в пещеру, прошли больше километра и приблизились к Паттайя-Бич, но потоки воды не позволили им достигнуть цели. На следующий день к тайским спецназовцам присоединились американские и британские специалисты. Вылетели в Чианг-Рай и живущие в Таиланде технические дайверы-россияне, в том числе с Пхукета. Постепенно на месте сформировалась международная команда, включавшая тайских, британских, бельгийских, российских специалистов плюс представителей других стран. 

Дожди 26-27 июля не прекращались, и уровень воды в пещере продолжал подниматься. В некоторые моменты условия в просто не позволяли вести поиски пропавших детей, коричневую воду откачивали насосами, параллельно продолжался поиск других входов в пещеру. Участники операции прочесывали гору пешком и вели поиск с воздуха при помощи дронов. В пятницу, 29 июня, был обнаружен альтернативный вход в пещеру, но у специалистов не было ответа на вопрос, приведет ли этот лаз в нужное место.

В субботу, 30 июня, погодные условия в Чианг-Рае улучшились, так что дайверам удалось еще дальше углубиться в пещеру, но до предполагаемого места нахождения пропавших футболистов спасатели все равно еще не добрались. Наверху тем временем продолжались поиски других лазов в пещеру. Также специалисты отрабатывали технику эвакуации пропавших в случае их обнаружения.

В воскресенье, 1 июля, погода снова была благосклонна к спасателям, и они смогли продвинуться еще глубже в пещеру. Развернута под землей операционная база позволяла специалистам больше времени проводить в пещере.

Наконец, вечером 2 июля, пропавшие были обнаружены в районе Паттайя-Бич, причем оказалось, что полость к тому моменту уже перестала быть безопасной, так что футболистам и их тренеру пришлось еще сильнее углубиться в пещеру. По словам губернатора провинции Чианг-Рай, все 13 человек в порядке.

К моменту обнаружения 12 футболистов и их тренер провели под землей девять дней. Одним из первых вопросов, заданных детьми спасателям, был: «Как долго мы здесь пробыли?» 

Спасательная операция, впрочем, еще далека от завершения. Сейчас перед специалистами стоит задача обеспечить детей лекарствами, едой и водой, а затем придумать способ, который позволил бы достать их из затопленной пещеры. 

«Наша первая миссия завершена. Теперь мы пытаемся достать их оттуда», – заявил вчера губернатор Чианг-Рая.

Соответствующее заявление сделали и представители спецназа ВМФ на своей странице в Facebook.

«Наша миссия еще не завершена. Дайверам нужно доставить им лекарства, продукты питания (power gel), спасательное оборудование и припасы для них, пока мы не сможем их вытащить», – сообщил спецназ.

«Морские котики» уточнили, что добрались до детей вместе с «англичанами», однако имен не назвали. В разных источниках указывается, что первыми детей могли найти Джон Волантен, Ричард Стэнтон или кто-то из других англоязычных иностранцев, участвовавших в операции. На видео с места событий (см. здесь) вопросы найденным детям задают на английском языке.

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