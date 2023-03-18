Пропавшего датчанина ищут на Пхукете

Дочь пропавшего туриста Дитте Йоханнессен сообщила, что об исчезновении ее 65-летнего отца уже проинформированы все профильные структуры, начиная от тайской полиции и заканчивая датским посольством.
«Мы общались с ним почти каждый день, он присылал фото каждого дня. Зявления о пропаже человека поданы в датскую полицию, датское посольство, тайское посольство в Дании. Многие члены датского сообщества на Пхукете тоже ищут его», – рассказала госпожа Йоханнессен.
Женщина добавила, что у ее отца проблемы с сердцем, так что он должен ежедневно принимать таблетки. Госпожа Йоханнессен ничего не сказала о том, могут ли у господина Йоханнессена наблюдаться возрастные проблемы с памятью, как было у 75-летней Барбары Ланге, потерявшейся на неделю в джунглях в мае 2022 года. Госпожа Ланге на 10 лет старше господина Йоханнессена, однако возрастные процессы идут у всех людей по-разному.
Дитте Йоханнессен просит всех, кто может располагать информацией о ее отце, связаться с тайской туристической полицией по номеру 1155 или с ней лично через эл. почту dittejohannessen@hotmail.com или Facebook.