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Пропавшего датчанина ищут на Пхукете

Родственники и друзья 65-летного гражданина Дании по имени Свен Эрик Йоханнессен пытаются отыскать следы мужчины, переставшего выходить на связь 11 марта. Датчанин приехал на остров 1 марта и в течении первой недели регулярно общался с дочерью, а затем пропал со связи. Семья не знает в каком отеле он остановился, также ничего не было сказано о его возможных планах.

Новости Пхукета

18 Марта 2023, 05:29 PM
Свен Эрик Йоханнессен перестал выходить на связь с дочерью неделю назад.

Свен Эрик Йоханнессен перестал выходить на связь с дочерью неделю назад.

Дочь пропавшего туриста Дитте Йоханнессен сообщила, что об исчезновении ее 65-летнего отца уже проинформированы все профильные структуры, начиная от тайской полиции и заканчивая датским посольством.

«Мы общались с ним почти каждый день, он присылал фото каждого дня. Зявления о пропаже человека поданы в датскую полицию, датское посольство, тайское посольство в Дании. Многие члены датского сообщества на Пхукете тоже ищут его», – рассказала госпожа Йоханнессен.

Женщина добавила, что у ее отца проблемы с сердцем, так что он должен ежедневно принимать таблетки. Госпожа Йоханнессен ничего не сказала о том, могут ли у господина Йоханнессена наблюдаться возрастные проблемы с памятью, как было у 75-летней Барбары Ланге, потерявшейся на неделю в джунглях в мае 2022 года. Госпожа Ланге на 10 лет старше господина Йоханнессена, однако возрастные процессы идут у всех людей по-разному.

Дитте Йоханнессен просит всех, кто может располагать информацией о ее отце, связаться с тайской туристической полицией по номеру 1155 или с ней лично через эл. почту dittejohannessen@hotmail.com или Facebook.

 

 

 

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