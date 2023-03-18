Пропавшего датчанина ищут на Пхукете

Родственники и друзья 65-летного гражданина Дании по имени Свен Эрик Йоханнессен пытаются отыскать следы мужчины, переставшего выходить на связь 11 марта. Датчанин приехал на остров 1 марта и в течении первой недели регулярно общался с дочерью, а затем пропал со связи. Семья не знает в каком отеле он остановился, также ничего не было сказано о его возможных планах.

Новости Пхукета

18 Марта 2023, 05:29 PM

Свен Эрик Йоханнессен перестал выходить на связь с дочерью неделю назад.