Прокладка дороги из Чалонга в Патонг продолжается на Пхукете

Пока внимание пхукетских СМИ приковано к основной трассе из Кату в Патонг, в Чалонге продолжаются работы по прокладке пути на западное побереже через джунгли от водохранилища Кхлонг-Кратха. Власти намерены превратить уже существующую, но труднопроходимую грунтовку в полноценную трассу, хотя ранее говорили, что это невозможно, поскольку джунгли между Чалонгом и Патонгом имеют статус лесного резерва.

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В субботу, 3 декабря, грунтовку в джунглях посетила делегация официальных лиц во главе с вице-президентом административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Тиватом Сидокбуабом. Именно OrBorJor с самого начала была главным ньюсмейкером по данному проекту, тогда как новости по ремонту пострадавшего от обвала грунта шоссе 4029 чаще исходили от офиса губернатора, а ход работ на альтернативной дороге Причавуда (Праба) Кисина комментировал либо он сам, либо основанный им Фонд развития Патонга.

В публикации OrBorJor об инспекции 3 декабря говорится лишь о том, что сейчас на маршруте через джунгли ведутся работы по укреплению склонов холмов. О сроках окончания проекта ничего не сообщается. Изначально OrBorJor говорила о запуске движения в первой половине ноября, но тогда речь шла о временном маршруте, тогда как потом официальные лица заявили о планах прокладки полноценного шоссе шириной в 12 м.

Одновременно продолжаются и работы на двух других других проектах. На основном шоссе 4029 (которое со стороны Патонга именуется Phra Barami Rd., а со стороны Кату – Wichit Songkhram Rd.) продолжается укрепление склона привозными камнями и грунтом, которые затем трамбуются тяжелой техникой. В смесь добавляется бетон, о чем сегодня сообщила PR-служба администрации Пхукета. О планах по открытию дороги для грузовиков и автобусов пока ничего нового не сообщалось.

На дороге Праба, проложенной к северу от шоссе 4029 от картинга в Кату до «тигриного храма» Chao Pho Suea Shrine на холме, доделывают придорожные ограждения и завершают другие работы, чтобы официально открыть маршрут 5 декабря.

Ранее сообщалось, что 2-3 декабря Кату должен был посетить министр транспорта Таиланда Саксаям Чидчоб, однако в официальных источниках нет информации о его визите.