Проезд автомобилей через перевал из Кату в Патонг снова запрещен

Согласно сообщению, в ходе работ по укреплению дороги 11 ноября было замечено новое смещение грунта. В связи с этим из соображений безопасности движение легковых автомобилей, микроавтобусов и пикапов со стороны Кату в направлении Патонга снова запрещается с 00:01 субботы, 12 ноября. Мотоциклам проезд пока разрешен.
В уведомлении муниципалитета Патонга нет информации о том, когда будет возобновлено движение автомобилей в западном направлении (и будет ли возобновлено вообще). При этом в сообщении ничего не говорится об ограничении движения по полосе, которая идет в сторону Кату и находится дальше от зоны провала.
Проезд по трассе Кату-Патонг, являющейся основным маршрутом в Патонг, был полностью закрыт для всего транспорта после обвала грунта 19 октября. С 26 октября дорогу открыли для мотоциклов, с 4 ноября был разрешен проезд легковых машин, микроавтобусов и пикапов в сторону Кату, а с 10 ноября власти дали добро на движение данных типов транспорта в сторону Патонга. Однако уже вечером 11 ноября запрет был возвращен.
Таким образом проезд в Патонг всему четырехколесному (и более крупному) транспорту разрешен только через Карон или Камалу. При этом в связи с повреждение дороги Кату-Патонг нагрузка на альтернативные маршруты сильно возросла.