Проезд автомобилей через перевал из Кату в Патонг снова запрещен

Движение легковых автомобилей, микроавтобусов и пикапов через перевал Кату-Патонг в западном направлении (из Кату в сторону Патонга) снова запрещено. Об этом сообщил поздно вечером 11 ноября Муниципалитет Патонга.

Новости Пхукета

11 Ноября 2022, 11:59 PM

Проезд из Кату в Патонг снова закрыли для любого транспорта, крупнее мотоциклов. Фото: Муниципалитет Патонга