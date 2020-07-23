Проекты по улучшению водоснабжения Пхукета представили кабмину

Новый губернатор Пхукета Наронг Вунчиеу совершил новую серию поездок в Бангкок, чтобы изложить на высшем уровне очередную пхукетскую проблему, требующую решения при поддержке центральных властей. На этот раз речь шла о дефиците пресной воды, с которым остров столкнулся столкнулся в начале 2019 году и который не смог разрешить и в следующий сезон.

Новости Пхукета

23 Июля 2020, 11:56 AM

Губернатор Пхукета полетел в Бангкок говорить об обеспечении Пхукета пресной водой.

В пятницу, 17 июля, господин Вунчиеу совершил предварительный визит в столицу и встретился с вице-премьером Правитом Вонгсуваном, «чтобы поговорить о крупных проблемах с водоснабжением и наводнениями на Пхукете с целью поднять этот вопрос на встрече кабинета министров». Затем, 22 июля, состоялась вторая поездка, в ходе которой господин Вунчиеу изложил кабмину предлагаемые варианты решения проблемы, «к примеру, опреснение морской воды, прокладку выделенной магистральной линии из провинции Пханг-Нга для обеспечения потребностей Пхукета, увеличение объема водохранилища Банг-Ньеу-Дам».

Обращение на высший уровень особенно актуально на фоне задержки проекта по прокладке магистрали из провинции Пханг-Нга, которая могла бы решить проблему на многие годы. Кабмин одобрил соответствующий проект еще в сентябре прошлого года, но никакие работы до сих пор не начаты из-за бумажных проволочек.

«Никаких строительных работ в рамках проекта магистрали водоснабжения не начато, поскольку проект все еще находится на этапе формирования технического задания, в котором должны быть определены цель и структуры проекта, а также стоимость материалов и оборудования. Эти аспекты проекта входя в зону ответственности центрального офиса Управления водоснабжения (PWA) в Бангкоке», – пояснил глава пхукетского отделения PWA Грайсорн Махамад.

«Меня беспокоит задержка в реализации проекта. Строительные работы займут годы. Вода нужна людям каждый день, однако ее объем в главных водохранилищах сокращается, а количество частных источников ограничено», – заявил он.

Ускорить проект некоторое время назад попытался глава южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (THA) Конгсак Кхонгпхонгсакор, отправивший формальный запрос на имя премьер-министра Праюта Чан-Очи.

«Господин Кхонгпхонгсакор согласен, что прокладка трубы важна для туристического развития и призывает начать проект так быстро, как только возможно», – пояснил господин Махамад.

«Магистраль из провинции Пханг-Нга нужна и живущим здесь людям, и будущим туристам. Нам нужно поддерживать водохранилища заполненными, чтобы быть готовыми к засухам», – добавил он.

При этом вот уже второй год подряд Пхукет с большим трудом дотягивает до сезона дождей. Показателен стал пример этого апреля, когда озеро Банг-Вад обмелело и высохло настолько, что можно было пешком дойти до обычно скрывающегося под водой святилища (последний раз такое было во время засухи 18-летней давности). По состоянию на 18 апреля в главном водохранилище провинции оставалось 80 тыс. кубометров воды при максимальном объеме в 10,6 млн кубометров (менее 1%).

Великая труба и другие идеи

В выступлении 20 июля (перед поездкой в Бангкок) губернатор Вунчиеу заявил, что в прошлом году общий объем потребления пресной воды на Пхукете составил 80 млн кубометров, при этом основные водохранилища обеспечили лишь 60% от всех потребностей острова, тогда как остальное пришлось брать из каналов и находящихся в частной собственности источников.

«Кроме того, потребление растет на 12% в год. Согласно прогнозам, к 2032 году потребности Пхукета в пресной воде вырастут до 112 млн кубометров в год», – добавил глава провинции.

Губернатор предлагает три проекта, направленных на обеспечение острова водой. Главный из них – магистральная линия из провинции Пханг-Нга, которая в случае запуска «увеличит объем производства пресной воды на 49 млн кубометров». Именно эта «стройка века» позволит обеспечить Пхукет водой на перспективу, но обойдется недешево. Изначально общий бюджет проекта проекта был оценен в 3,5 млрд бат, из которых 2,6 млрд уйдут на его первую фазу.

В рамках этапа 1А (846,3 млрд бат) планируется строительство водоочистной и насосной станции на берегу канала Пханг-Нга, протекающего через административный центр одноименной провинции. Планируемая мощность станции – 3 тыс. кубометров в час (72 тыс. в сутки). Вся эта вода предназначена именно для Пхукета. Прокладка труб на остров также будет начата в рамках фазы 1А.

На этапе 1В (889,5 млрд) будет построена насосная станция в Май-Кхао и проложены трубы. Фаза предполагает 1С (861,3 млрд) оснащение насосной станции в Май-Кхао необходимым оборудованием и завершение прокладки труб.

После окончания первой фазы PWA планирует приступить ко второй. Господин Махамад надеется, что это произойдет в 2023 году. На втором этапе (бюджет в 920,8 млрд бат) планируется увеличить производительность станции в Пханг-Нга до 5 тыс. кубометров воды в час (120 тыс. в сутки).

В ближайшей перспективе острову могут помочь два других проекта, которые губернатор представил кабмину. Первый из них – строительство второй опреснительной станции на острове. Одна такая станция уже работает в Кароне и обеспечивает водой как часть самого Карона, так и Часть Патонга. Комплекс был построен как пробный, но дальнейшего развития идея не получила.

«Проект по превращения морской воды в пресную сейчас находится в фазе изучения. Он если он будет реализован, производство пресной воды вырастет на 6,57 млн кубометров», – заявил губернатор.

Вторая инициатива – увеличение максимального объема озера Банг-Ньеу-Дам.

«Также долгосрочный планом является расширение водохранилища Банг-Ньеу Дам. В случае реализации озеро сможет запасать до 10 млн кубометров», – отметил господин Вунчиеу.

Идея расширения Банг-Ньеу-Дам была озвучена в апреле прошлого года. Провинция запросила на работы всего-лишь 20 млн бат, но проект пока не пробился через бюрократические препоны. Из-за этого, в частности, была упущена возможность провести работы в минувший высокий сезон, когда озеро стояло высохшим и воду никуда не поставляло.