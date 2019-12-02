Проект железной дороги на Пхукете ждет одобрения советом MRTA

Прием заявок на участие в реализации проекта по прокладке легкой железной дороги на Пхукете должен начаться в середине следующего года. С соответствующим заявлением выступил глава Управления скоростного общественного транспорта Таиланда (MRTA) Пакапонг Сирикантарамат.

Новости Пхукета

2 Декабря 2019, 10:53 AM

MRTA планирует проложить первую фазу железнодорожной ветки за три года и открыть движение поездов в 2023-2024 годах. Фото: ОТР

Как пояснил господин Сирикантарамат, специалисты его ведомства уже завершили очередную корректировку проекта, который сейчас ожидает одобрения членами управляющего совета MRTA. Затем план будет передан Министерству транспорта и комитету по частно-государственному партнерству (РРР), пишет Bangkok Post. Начало реализации проекта намечено на конец 2020 года.

Говоря о произведенной корректировке проекта, господин Сирикантарамат подтвердил, что в план вносились изменения, направленные на снижение негативного влияния железной дороги на существующую транспортную инфраструктуру. В частности, проект предполагает прокладку тоннелей и строительство эстакад.

Реализация проекта в формате частно-государственного партнерства PPP Net Cost предполагает, что выбранный частный подрядчик частично профинансирует прокладку железнодорожной ветки, а взамен получит 25-летнюю концессию на управление новым для Пхукета видом общественного транспорта.

Как пишет Bangkok Post, из требуемых на реализацию проекта 35 млрд бат государство внесет 27 млрд. Бюджет проекта таким образом соответствует цифрам, называвшимся в мае этого года. При этом данные цифры ниже прошлогодней оценки, когда бюджет первой фазы проекта (от аэропорта до кольца Чалонга через Пхукет-Таун) назывался на уровне 39,4 млрд, а двух фаз суммарно (с выводом ветки на материк) – на уровне 58,5 млрд бат.

Напомним, что MRTA планирует проложить первую фазу железнодорожной ветки за три года и открыть движение поездов в 2023-2024 годах. Как рассказывало ведомство в сентября прошлого года, на 42-километровом маршруте от аэропорта до кольца Чалонга планируется 21 остановка, включая одну надземную и одну подземную: Airport (надземная) – Muang Mai – Muang Thalang School – Thalang (подземная) – Heroines Monument – Koh Kaew – Phuket Bus Terminal – Phuket Rajabhat University – Thung Kha – Thalang Rd. – Phuket Clocktower Circle – Bang Niow – Phuket Public Library – Saphan Hin – Sakdidet Rd. – Dowroong – Wichit – Chao Fah East – Palai – Ban Khok Tanode – Chalong Circle.

В городской черте скорость движения поездов не будет превышать 20-40 км, за пределами населенных пунктов – 100 км/ч. Ориентировочная стоимость проезда от кольца Чалонга до аэропорта называется на уровне 140 бат, время в пути – около часа. В MRTA ожидают, что пользоваться поездами будут около 70 тыс. пассажиров ежедневно.