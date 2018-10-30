Проект Тайского канала рассмотрят NESDB и Совбез

Премьер-министр Прают Чан-Оча отдал двум профильным ведомства распоряжение изучить проект судоходного канала через перешеек Кра в южном Таиланде. Анализом проекта займутся Национальный совет по экономическому и социальному развитию (NESDB) и Совет национальной безопасности (NSC).

Новости Пхукета

30 Октября 2018, 09:31 AM

Иллюстрация: Bangkok Post

Канал, о котором идет речь, в русской и английской традиции принято именовать Тайским каналом или каналом Кра (по имени перешейка, где он должен быть расположен). Искусственный водный путь призван соединить Сиамский залив (Южно-Китайское море) с заливом Пханг-Нга (Андаманское море) в обход Малаккского пролива.

В настоящий момент Ассоциация тайского канала (TCA) лоббирует прокладку пути по так называемому маршруту 9А протяженностью 120 км. Согласно этому проекту, канал должен пройти через провинции Сонгкхла, Накхон-Сри-Тхаммарат, Транг и Краби.

Как заявил Bangkok Post координатор ТСА Наронг Кхумтхонг, его группа уже провела социологическое исследование в районах, через которые должен пройти канал, и направила результаты в офис премьер-министра, Минтранс, NESDB и четвертое региональное командование армии Таиланда. В руководстве ТСА признают, что у идеи имеются как сторонники, так и противники. При этом ассоциация убеждена, что сторонников все-таки больше.

Отметим, что идея связать каналом Андаманское море и Сиамский залив отнюдь не нова. В частности, автор книги «История Пхукета» Колин Маккай предполагает, что около 1100 лет назад аналогичный искусственный маршрут мог даже существовать в реальности, и в качестве доказательства ссылается на данные археологических раскопок.

Также известно, что в XVII веке о строительстве канала размышлял сиамский Король Нанай, который поручил инженерам из Франции изучить возможность прокладки водного пути. Однако тогда реализовать проект не позволил уровень развития техники.

Правительство Таксина Чинаватры также рассматривало идею прокладки канала и даже одобрило создание специальной комиссии по оценке целесообразности проекта, но все работы были прекращены после военного переворота 2006 года.

Сейчас главным лоббистом Тайского канала является упомянутое выше объединение ТСА, включающее ряд крупных бизнесменов из южного Таиланда, промышленников, отставных военных и бывших чиновников. По их оценкам, проложить канал можно за пять-десять лет, включая получение всех необходимых разрешений. Обойдется прокладка в 1-2 трлн бат.

Примечательно, что среди читателей The Phuket News идея канала пользуется поддержкой. В ходе онлайн-опроса, проведенного в феврале этого года, две три респондентов высказались в пользу реализации проекта.