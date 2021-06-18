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Продуктовый рынок у ТЦ Robinson возобновил работу

Продуктовый рынок Talad Kaset на Ong Sim Phai Rd. в Пхукет-Тауне возобновил работу после двухнедельного простоя. 17 июня муниципальные работники провели там генеральную уборку, а на следующий день торговцы вернулись на свои обычные места.

Новости Пхукета

18 Июня 2021, 06:26 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, рынок Talad Kaset был закрыт 2 июня, после того как у работавших там трудовых мигрантов был выявлен коронавирус. В ходе проверки контактов 86-летней женщины, скончавшейся 1 июня от COVID-19, сотрудники Минздрава сперва диагностировали болезнь у ее сиделки, затем – у пяти имевших контакты с сиделкой работников рынка, а после и непосредственно у одного человека на самом рынке.

Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун, в ходе проверки на рынке были взяты анализы у 460 тайских граждан и 350 трудовых мигрантов. Среди тайцев зараженных обнаружено не было.

В день генеральной уборки рынок посетили вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг и новый мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат. Последний напомнил, что рынок Talad Kaset работает на Пхукете уже 42 года, однако теперь режим его функционирования будет скорректирован.

«С 4:00 утра и до полудня в основном здании рынка будут работать 483 торговца, еще 57 будут торговать на Ong Sim Phai Rd. и 61 в зоне у торгового центра Robinson. С 15:00 до 23:00 на рынке будут обслуживать публику 57 торговцев готовой едой», – заявил мэр.

Господин Ангканапилат подчеркнул, что закрыть рынок было необходимо для соблюдения мер по защите от коронавируса, введенных пхукетским комитетом по эпидемиологическому контролю.

«Муниципалитет Пхукет-Тауна организовал уборку и санитарную обработку на рынке, чтобы поддержать уверенность в своей безопасности среди продавцов и покупателей. Однако сами продавцы и покупатели также должны строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы рынок вновь не стал очагом распространения инфекции», – добавил мэр.







 

 

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