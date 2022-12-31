Продление легальных часов работы ночных клубов поддержали 4 из 10 тайцев

Почти половина тайцев поддерживают инициативу турбизнеса и Минтуризма о продлении легальных часов работы развлекательных заведений (ночных клубов, баров, караоке) до 4:00 утра, следует из соцопроса Национального института администрации развития (NIDA). Сейчас такие места могут работать максимум до 0:00 или 2:00, дальше – только по негласным договоренностям с полицией, в существовании которых сами же признаются, когда дискуссия о продлении легальных часов работы выходит на новый круг. В 2022 году многолетнюю просьбу бизнеса о легализации ночной работы поддержало Минтуризма, но в жесткой оппозиции находится Минздрав и общественные объединения, которые утверждают, что легальная работа клубов и баров до 4:00 приведет к росту числа аварий из-за вождения в пьяном виде.

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Очередное обсуждение идеи продления часов работы ночных заведений до 4:00 (с оговоркой, что не по всей стране, а только в выделенных развлекательных зонах, где преимущественно отдыхают зарубежные туристы) пришлось на 2022 год и должно было привести к какому-то итогу к концу декабря. Однако все закончилось полной тишиной.

В частности, в стенограмме заседания кабмина 20 декабря упоминание этой темы просто отсутствует. На 25 декабря было запланировано итоговое заседание Национального комитета по алкоголю, но информация об этой встрече отсутствует в принципе.

На этом фоне многие наблюдатели в очередной раз похоронили проект, хотя Минтуризма было готово согласиться на то, чтобы зона легальной работы ночных клубов в стране была вообще одна – Бангла-Роуд в Патонге.

На этом фоне в конце декабря (с 23 по 27 числа) социологи NIDA провели опрос среди 1310 респондентов об их отношении к идее продления часов работы баров и клубов. Как написала затем Bangkok Post, «продление поддержало меньшинство», и «даже поддерживающие более долгие часы работы разделились по вопросу о том, где это должно быть разрешено».

Впрочем, указанное газетой «меньшинство» – это 41% тайцев, то есть практически половина. Именно столько респондентов сочли идею легальной работы баров и клубов до 4:00 утра заслуживающей рассмотрения. В частности, 14.3% сказали, что это такой стандарт можно ввести по всей стране, а 26,3% предложили продление часов в популярных туристических локациях, как сейчас и предлагает Минтуризма. Свою точку зрения эти респонденты мотивировали необходимостью поддержки турбизнеса и смежных отраслей после разрушительного удара пандемии COVID-19.

Численность противоположного лагеря в опросе NIDA – 59% респондентов, то есть тоже каждый второй. Подавляющее большинство противников идеи из (48,6%), как следует из публикации Bangkok Post, считают, что «2:00 уже достаточно» и говорят, что опасаются «негативного влияния на живущих рядом людей».

Примерно 7,2% считают, что «развлекательные заведения должны закрываться до 2:00, поскольку пабы и так работают слишком долго, что ведет к преступности и дорожным авариям».

При этом по закону часы работы питейных заведений в норме и так ограничены полночью, а упомянутые 2:00 – исключение для специально оговоренных развлекательных зон. Однако это правило нарушает так широко, что многие жители Таиланда, действительно, считают 2:00 легальным лимитом для всех пабов.

Еще 3,2% респондентов NIDA заявили, что развлекательные заведения вообще не должны работать «по ночам» по упомянутой выше причине криминала и дорожных аварий.

Здесь точка зрения участников опроса тоже не полностью согласуется с объективными данными. В частности, согласно статистике Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), на период с 22:00 до 6:00 приходится лишь 7,5% всех ДТП с погибшими и пострадавшими, то есть едва ли массовую гибель людей на тайских дорогах стоит объяснять именно часами работы питейных заведений.

Примечательно, что 58,2% всех участников опроса NIDA – независимо от их позиции по основной теме исследования – заверили социологов, что сами они ни разу в жизни не были в баре, пабе, ночном клубе, караоке или другом развлекательном заведении.