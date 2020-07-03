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Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 5 и 6 июля

Минздрав Таиланда и полиция Пхукета день напомнили жителям Таиланда о том, что продажа спиртных напитков в стране будет запрещена 5 и 6 июля.

Новости Пхукета

3 Июля 2020, 03:06 PM
Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 5 и 6 июля. Фото: Минздрав Таиланда

Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 5 и 6 июля. Фото: Минздрав Таиланда

В субботу, 5 июля, буддисты Таиланда будут отмечать праздник Асанха Буча. На следующий день, 6 июля, будет отмечаться Кхао Панса, начало буддистского поста. Поскольку оба дня считаются большими буддистскими праздниками, продажа алкогольных напитков 5 и 6 июля будет запрещена.

Как напомнил Минздрав в публикации на странице Департамента эпидемиологии в Facebook, нарушителям грозит до шести месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

В свою очередь полиция Пхукета подчеркнула, что запрет распространяется не только на магазины, но и на рестораны, бары и другие заведения. Единственное исключение – магазины беспошлинной торговли в аэропортах.

Добавим, что поскольку день Асанха Буча выпал на воскресенье, жители Таиланда получили дополнительный выходной во вторник. Таким образом нерабочими будут все дни с 4 по 7 июля включительно.

 

 

 

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