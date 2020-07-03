Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 5 и 6 июля

Минздрав Таиланда и полиция Пхукета день напомнили жителям Таиланда о том, что продажа спиртных напитков в стране будет запрещена 5 и 6 июля.

Новости Пхукета

3 Июля 2020, 03:06 PM

Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 5 и 6 июля. Фото: Минздрав Таиланда