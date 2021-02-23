Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 26 февраля

Тайские буддисты готовятся отметить праздник Макха Буча, выпавший в этом году на пятницу, 26 февраля. В связи с этим продажа алкоголя в соответствующий день будет запрещена по всей стране.

Новости Пхукета

23 Февраля 2021, 10:57 AM

Фото: Новости Пхукета

Праздник Макха Буча отмечается ежегодно в полнолуние третьего месяца по лунному календарю. В этот день буддисты чтут память первых 1250 человек, которых Будда посвятил в монахи и которым открыт путь просветления.

День Макха Буча является в Таиланде общенациональным выходным. Закрыты будут все государственные учреждения, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент. Также выходной получат сотрудники многих частных и государственных компаний.

Макха Буча входит в список праздников, в которые в стране запрещена продажа алкоголя. Нарушителям запрета грозит до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюремного заключения.