Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 26 февраля

Праздник Макха Буча отмечается ежегодно в полнолуние третьего месяца по лунному календарю. В этот день буддисты чтут память первых 1250 человек, которых Будда посвятил в монахи и которым открыт путь просветления.
День Макха Буча является в Таиланде общенациональным выходным. Закрыты будут все государственные учреждения, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент. Также выходной получат сотрудники многих частных и государственных компаний.
Макха Буча входит в список праздников, в которые в стране запрещена продажа алкоголя. Нарушителям запрета грозит до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюремного заключения.