Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 19 февраля

Буддисты Таиланда готовятся отметить праздник Макха Буча, выпавший в этом году на вторник, 19 февраля. В связи с этим продажа алкоголя в соответствующий день будет запрещена по всей стране.

Новости Пхукета

16 Февраля 2019, 12:00 PM

Фото: John Shedrick

Праздник Макха Буча отмечается ежегодно в полнолуние третьего месяца по лунному календарю. В этот день буддисты чтут память первых 1250 человек, которых Будда посвятил в монахи и которым открыт путь просветления.

День Макха Буча является в Таиланде общенациональным выходным. Соответственно 19 февраля будут закрыты все государственные учреждения и офисы большинства частных компаний.

Также Макха Буча входит в список праздников, в которые в стране запрещена продажа алкоголя. Нарушителям запрета грозит до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюремного заключения.