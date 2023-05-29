Продажа алкоголя будет запрещена 3 июня в Таиланде

В ближайшую субботу, 3 июня, Таиланд будет одновременно отмечать День рождения Королевы Сутхиды и буддистский праздник Висакха Буча. В связи со вторым событием продажа спиртного будет запрещена по всей стране. Кроме того, 5 июня будет дополнительным выходным.

Новости Пхукета

30 Мая 2023, 09:00 AM

В субботу, 3 июня, тайские буддисты будут отмечать праздник Висакха Буча. Фото: National Office Of Buddhism

Висакха Буча (Весак) относится к числу важнейших буддистских праздников и считается днем рождения, просветления и смерти Будды, которые произошли в один и тот же день года, но с разницей в несколько десятилетий.

Как и в случае с другими буддистскими датами, праздник отмечается по лунному календарю, а именно – в полнолуние месяц Весак. По григорианскому календарю это может быть и апрель, и май и даже июнь, как в этом году.

Висакха Буча – национальный праздник в Таиланде, равно как и день рождения Ее Величества Королевы Сутхиды, совпавший с ним в этом году.

Поскольку оба события выпали на субботу, то следующий понедельник, 5 июня, будет нерабочим днем. В частности, закрыты будут все государственные ведомства, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, окружные управы.

Висакха Буча входит в число пяти буддистских дней, в которые в Таиланде запрещена продажа алкоголя где-либо, кроме магазинов дьюти-фри в аэропортах. Наказание за нарушение запрета – до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюрьмы.

Как было объявлено на прошлой неделе, Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Королева Сутхида планируют 3 июня нанести визит на Пхукет. Однако подробности пока нигде официально не сообщались.