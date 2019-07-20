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Продавец тайских блинчиков задержан за нападение с ножом на иностранца

Полиция Чалонга задержала продавца блинчиков-роти, напавшего на иностранца с ножом на улице Soi Ta-Iad («улице боксеров»). Мужчине вменяется в вину покушение на убийство и ношение оружия в общественном месте.

Новости Пхукета

20 Июля 2019, 04:10 PM
Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Полиция Чалонга получила сообщение о происшествии на Soi Ta-Iad около 19:40 вечера пятницы, 19 июля. Согласно сообщению, один из работающих на улице торговцев ударил иностранца ножом, попав тому в основание шеи в районе спины.

На место событий лично прибыл шеф полиции Чалонга полковник Тхердтхун Сройсукпхапхан. Иностранца с ножевой раной доставили в одну из больниц провинции, продавца блинчиков – в полицейский участок. Нож был изъят в качестве улики.

В публикации полиции Чалонга на Facebook имя пострадавшего туриста указано как Махмуд Аббас (Makmoud Amr Mahmoud Abbas). Ему 29 лет, он является гражданином Египта. Задержанный за нападение гражданин Таиланда – 32-летний Сурачай Раксаб.

В сообщении полиции Чалонга не указывается, какие именно обвинения были выдвинуты в адрес господина Раксаба. Однако на опубликованных полицейскими фотографиях он стоит с табличкой «покушение на убийство, ношение оружия в общественном месте».

 

 

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