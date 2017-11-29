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Пришедшие с востока дожди обрушились на юг Таиланда

Метеорологический департамент Таиланда (ТМD) выпустил предупреждение по восьми южным провинциям страны, некоторые из которых уже пострадали в результате сильных ливней, вызванных пришедшим с востока циклоном.

Новости Пхукета

29 Ноября 2017 09:19:27

Согласно заявлению TMD, сильные дожди с возможными наводнениями и оползнями вероятны в ближайшие дни в провинциях Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Си-Тхаммарат, Пхатталунг, Сконгкхла, Яла, Паттани и Наратхиват. По прогнозу синоптиков, погода не улучшится вплоть до выходных. В течение всего этого времени высота волн в Сиамском заливе может достигать 2-3 м.

Как пишет Bangkok Post, провинция Пхатталунг, где в результате наводнений были затоплены более 30 тыс. рай сельскохозяйственных земель, еще вчера была объявлена зоной стихийного бедствия. В Яле и Транге наводнения затронули более 40 тыс. человек. В этих двух провинциях, а также в Паттани и Наратхивате зафиксированы локальные наводнения и выход из берегов местных рек и каналов.

Мощный циклон, вызвавший ливни в восьми южных провинциях движется с востока на запад, в сторону Пхукета. Согласно данным с сайта Windy.com, на остров ливни должны обрушиться утром четверга, хотя влияние циклона на Пхукете ощущается с начала недели. Погодные условия должны улучшиться к субботе, когда циклон уйдет к Андаманским и Никобарским островам.

 

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