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Приплывшего к берегам Пхукета дельфина подобрали и передали специалистам

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (РМВС) приняли на лечение дельфина, подобранного в районе восточного побережья мыса Панва в четверг, 15 июня. О том, что животное нездорово, но находится в безопасности, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

Новости Пхукета

17 Июня 2023, 08:00 AM
Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Морские биологи из РМВС приняли на лечение молодого дельфина из рода афалин. Фото: DMCR

Одинокий дельфин у берегов Пхукета привлек к себе внимание утром 15 июня, когда он заплыл в канал Тха-Чин (или Тха-Джин) отделяющий сам остров Пхукет от острова Сирэ. Канал известен как очень грязный, также в нем активное судоходство.

Затем в сети появилось сообщение о том, что дельфина прогнали из канала без ущерба для его здоровья, но у многих людей остались вопросы о том, что вообще животное делало на мелководье. В частности, высказывались опасения, что дельфин может быть больным или раненым.

Как подтвердил DMCR, дельфина в итоге подобрали в районе глубоководного порта на мысе Панва. Разумеется, ведомство не могло точно сказать, тот ли самый этот делфин, но точка, в которой нашли животное находится строго по прямой линии на юг от канала Тха-Чин.

В публикации DMCR говорится о том, что привлывший на Пхукет дельфин – это молодой самец афалины (или «бутылконосого дельфина» в дословном переводе с английского). Длина его тела – 193 см, масса – 42 кг.

У животного не обнаружили видимых ран на теле, но дельфин был ослабшим и у него неблюдалось обезвоживание. Сейчас он находится в РМВС на юго-западной оконечности мыса Панва.

 

 

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