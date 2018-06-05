Припаркованную машину унесло оползнем в канал

В результате оползня в Камале пострадали 14 жилых помещений, 10 мотоциклов и такси Toyota Fortuner.

5 Июня 2018 14:51:18

Правоохранительные органы Пхукета подтвердили факт оползня в Камале утром 5 июня. В результате обвала грунта на склоне холма Куан-Яй пострадали 14 жилых помещений, 10 мотоциклов и автомобиль Toyota Fortuner, который унесло в ближайший канал. Инцидент произошел в небольшом жилом поселке в районе отеля Nakatani Village.

Как пояснил лейтенант Пасакон Сиричучот из морской полиции Пхукета, сейчас жители пострадавших домов и волонтеры разбирают завалы. Травм в результате обвала грунта никто не получил, в перевернутом оползнем автомобиле ни водителя, ни пассажиров в момент происшествия не было.

По словам лейтенанта Сиричучот, попыток достать машину из канала пока не предпринималось. Владелец автомобиля ждет помощи от административной организации тамбона Камала (OrBorTor).