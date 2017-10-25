Прием заявок на реализацию проекта легкой железной дороги начнется в 2018 году

Минтранс подтвердил, что прием заявок от компаний, желающих участвовать в реализации проекта легкой железной дороги на Пхукете, стартует в следующем году.

25 Октября 2017 15:01:04

Фото: Управление транспорта, транспортной политики и планирования

О начале приема заявок «в первом триместре» газете Khao Phuket заявил Сиригейт Апхират, возглавляющий Управление транспорта, транспортной политики и планирования, входящее в Минтранс. По его словам, в настоящий момент идет разработка параметров частно-государственного партнерства (РРР) по соответствующему проекту.

Как пояснил господин Апхират, после завершения разработки параметров РРР проект будет передан на утверждение в Управление государственных предприятий (SEPO), а затем представлен Кабмину. После этого начнется прием заявок от подрядчиков.

При этом господин Апхират указал, что экологическая экспертиза по проекту (EIA) еще не завершена.