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Прием заявок на реализацию проекта легкой железной дороги начнется в 2018 году

Минтранс подтвердил, что прием заявок от компаний, желающих участвовать в реализации проекта легкой железной дороги на Пхукете, стартует в следующем году.

Чутхарат Плерин

25 Октября 2017 15:01:04

Фото: Управление транспорта, транспортной политики и планирования
Фото: Управление транспорта, транспортной политики и планирования

О начале приема заявок «в первом триместре» газете Khao Phuket заявил Сиригейт Апхират, возглавляющий Управление транспорта, транспортной политики и планирования, входящее в Минтранс. По его словам, в настоящий момент идет разработка параметров частно-государственного партнерства (РРР) по соответствующему проекту.

Как пояснил господин Апхират, после завершения разработки параметров РРР проект будет передан на утверждение в Управление государственных предприятий (SEPO), а затем представлен Кабмину. После этого начнется прием заявок от подрядчиков.

При этом господин Апхират указал, что экологическая экспертиза по проекту (EIA) еще не завершена.

 

 

 

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