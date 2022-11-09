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При взрыве фейерверка на Лой Кратонге в Исане пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате взрыва неисправного фейерверка на праздновании Лой Кратонга в исанской провинции Накхон-Пханом вечером 8 ноября.

Новости Пхукета

9 Ноября 2022, 06:07 PM
Несчастный случай произошел на праздновании Лой Кратонга в Накхон-Пханоме. Фото: Bangkok Post

Несчастный случай произошел на праздновании Лой Кратонга в Накхон-Пханоме. Фото: Bangkok Post

Инцидент произошел на массовом мероприятии в честь Лой Кратонга, которое открывал вице-губернатор провинции Чаванин Вонгсатхитджиракан. Праздновании проходило на берегу Меконга, где собралось большое количество людей, пишет Bangkok Post.

Как рассказал глава полиции Накхон-Пханома генерал-майор Таватчай Тхунгпао, фейерверк не послал заряды в небо, а сработал непосредственно на земле, накрыв собравшуюся толпу. На мероприятии дежурили спасатели, которые доставили пострадавших в больницу Nakhon Phanom Hospital для оказания медицинской помощи. 

Господин Ниват Джиавирийябунья, глава округа Мыанг-Накхон Пханом, подтвердил, что в результате инцидента легкие травмы получили 12 человек. Он добавил, что расходы на их лечение будут оплачены властями. Также пострадавшие получат компенсации. О причинах инцидента в публикации Bangkok Post не говорится.

 

 

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