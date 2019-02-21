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Престарелый житель Таланга погиб в столкновении с такси

Полиция предъявила обвинения 48-летнему таксисту Прасерту Малитхонгу, в столкновении с автомобилем которого погиб 74-летний житель Таланга Сомчай Утсаха.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2019, 12:40 PM
Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Авария, приведшая к гибели 74-летнего уроженца Пхукета Сомчая Утсахи, произошла около 7:40 утра 20 февраля на одном из перекрестков на cтарой дороге в аэропорт (трасса 4031).

Таксист Прасерт Малитхонг рассказал полиции, что двигался по направлению от аэропорта в сторону Thepkrasattri Rd., когда заметил приближавшегося по второстепенной дороге мотоциклиста. Тот не остановился у перекрестка и в итоге был сбит автомобилем. От полученных травм мотоциклист скончался в больнице, защитного шлема на его голове в момент аварии не было.

Как сообщил капитан полиции Таланга Крайсорн Бунпрасоп, по факту аварии таксисту были предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель человека.

«Прасерт Малитхонг повел себя безответственно. Он видел приближавшийся мотоцикл, но не предпринял действий, чтобы избежать столкновения. Он не продемонстрировал должного внимания, что привело к столкновению», – заявил капитан Бунпрасоп.

Полицейские не стали помещать таксиста под стражу. Мужчину отпустили под подписку о том, что он явится в полицейский участок по вызову. Невыполнение данного обязательства водителем приведет к выдаче ордера на его арест, пояснил капитан.

 

 

 

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