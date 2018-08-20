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Престарелый чилиец арестован за серию краж в аэропорту Бангкока

Туристическая полиция Таиланда сообщила об аресте 64-летнего гражданина Чили за совершении серии краж в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi.

Новости Пхукета

20 Августа 2018 15:47:16

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post
Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, иностранец Хуан Карлос Янес Миранда был арестован в воскресенье, 19 августа, на входе в аэропорт. При досмотре полиция обнаружила у чилийца наличные день на сумму в 39 тыс. бат (в тайской и американской валютах), а также паспорт гражданина КНР и несколько банковских карт на имя владельца паспорта.

В полиции пояснили, что до этого получили серию жалоб от пассажиров аэропорта, лишившихся вещей в Suvarnabhumi. Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить подозреваемого и получить ордер на его арест. По словам сотрудников полиции, чилиец сознался в четырех кражах. В общей сложности его добычей стали 100 тыс. бат.

Согласно заявлению полиции, мужчина объяснил совершенные преступления зависимостью от азартных игр, на которые ему были нужны деньги. В Таиланде он находился по туристической визе.

 

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