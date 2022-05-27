Престарелым сделали прививки на дому в Вичите, Раваи и Пхукет-Тауне

На Пхукете продолжается кампания по вакцинации престарелых и других лиц из группы повышенного риска. Жителям, которые по причине проблем со здоровьем не могут самостоятельно посетить пункты вакцинации, предлагаются прививки на дому.

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Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

Если пациент не может приехать на вакцинационный пункт из-за здоровья, то вакцинационный пункт едет к нему. Фото: Phuket OrBorJor

В четверг, 26 мая, сотрудники Phuket Provincial Hospital по распоряжению управляющей больницей административной организации Пхукета (OrBorJor) провели выездную вакцинацию в тамбона Рассада, Вичит и Талад-Яй. Всего было привито по 14 человек, сообщается на странице OrBorJor в Facebook.

Выездной группой специалистов руководил доктор Китти Праматтхапхон из Phuket Provincial Hospital. Вакцинация проводилась на бесплатной основе, престарелых и людей с ограниченной мобильностью прививали препаратом Moderna.

В связи с этим OrBorJor напоминает жителям Пхукета о том, что прививки по-прежнему принципиально важны для защиты от коронавируса. Выездные команды медиков работают во всех трех округах провинции. Сообщить о необходимости вакцинации по дому можно по телефону 1131 (Phuket Provincial Hospital). Заявки принимаются с 8:30 утра до 16:30 дня.

Также эффективная вакцинация престарелых и других лиц из группы 608 является условием для признания коронавируса эндемичным заболеванием (ожидается с 1 июля) и отмены масочного режима (возможно уже с середины июня). Как говорили представители Минздрава, в обоих случаях нужна вакцинация группы риска на уровне не менее 60%.

В «группу 608», согласно критериям Минздрава, входят лица в возрасте от 60 лет, беременные женщины (со сроком беременности от 12 недель) и люди с рядом заболеваний (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение).