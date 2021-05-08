Престарелую женщину ограбили во время медитации в храме

Жительница Пхукета была госпитализирована после нападения с целью грабежа утром 7 мая. Неизвестный мужчина попытался похитить у сумочку у медитировавшей в храме 63-летней женщины, та попыталась оказать сопротивление, в результате чего получила травмы, потребовавшие медицинского вмешательства.

Иккапоп Тхонгтуб

На престарелую женщину напали в храме Wat Charoen Samanakit. В распоряжении полиции есть запись с камеры CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На престарелую женщину напали в храме Wat Charoen Samanakit. В распоряжении полиции есть запись с камеры CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На престарелую женщину напали в храме Wat Charoen Samanakit. В распоряжении полиции есть запись с камеры CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На престарелую женщину напали в храме Wat Charoen Samanakit. В распоряжении полиции есть запись с камеры CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел в храме Wat Charoen Samanakit (Wat Lang San), находящемся неподалеку от Damrong Rd. в Пхукет-Тауне. По словам 58-летнего храмового работника Соммита Пунгтэтуа, нападение было совершено в районе 7 утра, при этом злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения.

Согласно записям с камер, женщина сперва медитировала на наземном уровне храма. Когда к ней приблизился подозрительный мужчина, она поднялась по лестнице на уровень выше и продолжила медитацию. Мужчина последовал за ней и попытался украсть сумочку, которую потерпевшая положила рядом с собой.

Господин Пунгтэтуа рассказал, что грабитель несколько раз ткнул жертву ножницам, а затем ударил головой об пол, после чего скрылся с сумочкой, в которой лежал мобильный телефон женщины.

Пострадавшую доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. По результатам первичного обследования, она получила раны груди, правого предплечья и локтя. Также у нее был сломан один из пальцев и текла кровь из раны на голове.

Записи с видеокамер были переданы полиции, но «Новости Пхукета» не получили в полицейском участке Пхукет-Тауна никакой информации.

«Обычно в наш храм постоянно заходит множество людей. У нас есть средства позаботиться о своей безопасности, плюс полиция заезжает к нам для проверки каждое утро. Инцидент подобного рода произошел в нашем храме впервые, но я помню, что видел этого мужчину [подозреваемого] в храме два или три раза.