Престарелую велосипедистку сбила машина на Thepkrasattri Rd

Жительница Пхукета погибла в дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. вечером 1 сентября.

4 Сентября 2018 10:13:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о происшествии на Thepkrasattri Rd. в Муанг-Мае около 21:40 вечера субботы, 1 сентября.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили тело 59-летней Сасипхат Тхитипхатметан, которая скончалась на месте событий. Рядом на асфальте лежал велосипед госпожи Тхитипхатметан, а у обочины находилась машина, сбившая велосипедистку. Водитель автомобиля Витун Утхатчакон дожидался полицейских рядом со своим транспортным средством.

Господин Утхатчакон пояснил полиции, что следовал по Thepkrasattri Rd. в южном направлении, когда перед капотом его машины появился велосипед, перестраивавшийся из левого ряда в правый. Избежать столкновения господин Утхатчакон не смог.

Капитан Супорн Мэнгкай из полиции Таланга подтвердил «Новостям Пхукета», что проведенные тесты на следы алкоголя и наркотиков в организме водителя дали отрицательный результат. Впрочем, расследование ДТП пока не завершено.