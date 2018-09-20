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Престарелая жительница Пхукета арестована за торговлю наркотиками

Полиция Пхукет-Тауна арестовала 63-летнюю жительницу Anupas Phuket Karn Soi 12, занимавшуюся торговлей метамфетамином. Следом на той же улице по наркотическим статьям были арестованы еще шесть человек.

Новости Пхукета

20 Сентября 2018 16:16:10

Фото: Полиция Пхукет-Тауна
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция провела рейд в переулке Anupas Phuket Karn Soi 12 после получения сообщения о том, что на этой улице ведется активная торговля наркотиками. Судя по всему, полицейским были переданы и конкретные адреса с именами подозреваемых.

Первой в ходе рейда была арестована 63-летняя Санум Нэтсаванг, к которой полицейские в гражданской одежде обратились с просьбой продать им три таблетки метамфетамина. После совершения сделки женщину арестовали, в ходе обыска у нее нашли еще 16 запрещенных к свободному обращению таблеток.

Следом на той же улице были арестованы 24-летний Косин Даман и 20-летний Вират Нукун, у которых были обнаружены 150 г листьев кратома, несколько литров сока этого растения и насколько булок сиропа откашля.

В одном из соседних домов были арестованы 21-летний Понгсакун Сирилак и 33-летня Самай Каджаначай, у которых нашлась одна таблетка метамфетамина на двоих.

Следом был арестован 22-летний гражданин Мьянмы по имени Пайай, у которого полицейские изъяли 889 таблеток. Последним арестованным стал 37-летний Касем Кхамси, у которого полицейские изъяли 90 таблеток.

Всем арестованным были предъявлены обвинения в хранении наркотиков соответствующих категорий (пятой в случае кратома и первой в случае метамфетамина).

Отметим, что протяженность переулка Anupas Phuket Karn Soi 12, где были проведены все аресты, составляет около 60 м.
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