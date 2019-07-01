Премьер-министр Таиланда посетит Пхукет 8 июля

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча нанесет визит на Пхукет 8 июля и примет участие в серии мероприятий, включая официальное открытие тоннеля в Чалонге.

Новости Пхукета

1 Июля 2019, 11:01 AM

Фото: Lillian Suwanrumpha / AFP

О том, что официальное открытие тоннеля в Чалонге состоится 8 июля, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» рассказал глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут. Одновременно господин Лохамут подтвердил, что на мероприятии ожидается присутствием премьер-министра Праюта Чан-Очи.

Церемония торжественного открытия тоннеля в Чалонге пройдет с 10:00 до 10:30, однако движение по тоннелю будет закрыто с 7:00 для подготовки к мероприятию.

После открытия тоннеля премьер-министр Чан-Оча отправится на ланч в штаб-квартире третьего регионального командования ВМФ, после чего примет участие в совещании, посвященном реагированию на чрезвычайные ситуации. Встреча, анонсированная еще в июне, состоится в рамках региональных учений IDMEХ 2019: TSUNAMI. После окончания мероприятия премьер-министр вернется в Бангкок.





