Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча обратился к гражданам с призывом к терпению на фоне повышения стоимости жизни и роста цен на топливо, заверив, что правительство делает все возможное для улучшения ситуации. Соответствующее заявление премьер-министр сделал во время поездки в Канчанабури и встречи с местными жителями.

Новости Пхукета

5 Августа 2022, 01:29 PM

Премьер-министр призвал тайцев к терпению на фоне роста цен. Фото: Правительство Таиланда

Как пишет Bangkok Post, один из жителей спросил генерала Чан-Очу о продолжающемся росте цен на бензин, дизель и газ. Премьер-министр признал, что это, действительно, проблема для всех.

«Я не хочу искать оправданий, но нам нужно посмотреть, где корень проблемы. Местные цены на топливо зависят от глобальных цен», – ответил премьер. – «Правительство сейчас может лишь одно – искать средства для субсидирования стоимости топлива на уровне 40-45 бат за литр. До этого мы пытались удерживать стоимость дизеля на отметке не выше 35 бат так долго, как только могли. Но текущая ситуация не нормальная, боевые действия в Украине продолжаются, это приводит к высокой стоимости производства, что ведет к высоким ценам на продукты».

Затем последовала жалоба на растущие цены на потребительские товары. Генерал Чан-Оча ответил, что разделяет чувства граждан и вновь призвал к пониманию, заявив, что правительство сейчас разрывается между жалобами граждан и жалобами производителей, поскольку у последних тоже тяжелая ситуация из-за растущих цен на сырье и энергоносители.

Генерал Чан-Оча пояснил, что Министерство торговли ввело ограничения на стоимость 100 ключевых товаров, что уже вызвало вопросы у производителей, которые не знают, как сохранять эти цены при выросших расходах.

«Если мы будем давить на них слишком сильно, производители просто начнут закрывать фабрики. Мы зависим друг от друга. Нам нужно лишь обеспечить справедливые цены», – сказал премьер-министр.

«Если мы будем давить слишком сильно, пострадают рабочие», – добавил он.

«Я никого не виню, но мы должны рассматривать друг друга как членов семьи и искать возможности заботиться друг о друге. Дела наладятся, и это также зависит от того, как именно мы живем. Сейчас нам выпали тяжелые времена. Пожалуйста, будьте терпеливы. Мне и самому приходится проявлять терпение. Я избегаю активных трат, я питаюсь как обычный человек. Как премьер-министр я не могу позволить себе поездки с целью отдыха. Я не жалуюсь, я просто говорю вам, что быть премьер-министром тоже нелегко», – заявил глава правительства.