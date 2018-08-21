Премьер-министр пообещал Ранонгу средства на развитие

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча пообещал Ранонгу финансовые вливания для развития провинции.

21 Августа 2018 15:31:23

Фото: Government House

О том, что власти заинтересованы в реализации потенциала Ранонга, глава правительства заявил на выездном заседании кабмина, проходившем в этой провинции 20 августа.

«Я могу подтвердить, что Ранонг должен развиваться и стать одним из городов будущего в Таиланде, поскольку эта провинция является частью Тайской ривьеры... территории, где будет стимулироваться туризм и девелопмент», – приводит Bangkok Post слова премьер-министра Праюта Чан-Очи.

По словам главы правительства, Ранонг обладает мощным потенциалом в целом ряде областей, но провинция пока не реализовала этот потенциал из-за слабости транспортной и логистической инфраструктуры.

Как отметил господин Чан-Очи, новые возможности Ранонгу обещает включение этой провинции в туристический проект Тайской ривьеры наряду с Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кханом и Чумпхоном. Впрочем, конкретного бюджета, на который может рассчитывать именно Ранонг для реализации своего потенциала, глава правительства пока не озвучил.

Как писали «Новости Пхукета», ранее в этом году Туристическое управление Таиланда (ТАТ) объявило о намерении перезапустить проект Тайской Ривьеры, впервые предложенного еще 12 лет назад для реализации туристического потенциала южных провинций страны. Проект предполагает продвижение на международном рынке четырех «неизвестных» южных провинций для более равномерного распределения турпотока и выручки от туристического бизнеса. Согласно пресс-релизу ТАТ, план нацелен на «более равномерное распределение доходов от туризма по всей стране, развитие сельских районов, улучшение их транспортной доступности, улучшение туристической инфраструктуры и услуг».

В мастер-плане указывается, что Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон и Ранонг вместе располагают следующими «туристическими активами»: 25 национальных парков (включая морские); 528 км береговой линии; 37 пляжей, 10 заливов, 25 островов; 70 Королевских проектов и Королевских инициатив; 6 шесть проектов туризма по местным сообществам.

В ходе визита в Ранонг генерал Чан-Оча посетил населенный пункт Кхао-Нанг-Хонг, где находится местный порт. Как заявил глава правительства, после реконструкции портовый комплекс подстегнет «экономическое сотрудничество в зоне Бенгальского залива».

Также премьер-министр напомнил о разработке плана по комплексному развитию 14 южных провинций страны и развитию сети железных дорог, в том числе, на юге.