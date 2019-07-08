Премьер-министр открыл тоннель в Чалонге

«Здравствуй, Бангкок», – такими слова премьер-министр Прают Чан-Оча приветствовал жителей Пхукета, собравшихся на церемонию официального открытия тоннеля в Чалонге утром 8 июля. Мероприятие проходило в расположенной к югу от кольца Чалонга школе Muang Phuket School, так что сам тоннель в этот момент был для движения открыт.

Новости Пхукета

8 Июля 2019, 06:13 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Премьер-министр оперативно извинился за оговорку, после чего добавил, что у Пхукета и Бангкока действительно есть общая проблема – перегруженные дороги. И именно на решение этой проблемы в одной конкретной локации был направлен проект по прокладке тоннеля под кольцом Чалонга. Данный тоннель стал на острове пятым по счету.

«Прокладка двух первых тоннелей на Пхукете была инициирована при предыдущем правительстве и завершена при нынешнем. Три других тоннеля были и начаты, и завершены при текущей администрации», – отметил премьер-министр Чан-Оча.

Выступая перед пхукетской публикой, глава правительства подчеркнул, что ему известно и о другой проблемной локации – горной дороге, соединяющей Кату и Патонг. На Пхукете уже много лет обсуждение возможности прокладки тоннеля, который бы напрямую соединил два населенных пункта.

«На пути проекта по прокладке дороги из Кату в Патонг возникло множество трудностей, поскольку дорога должна пройти через охраняемый лесной резерв. Этот вопрос нужно решить официальным лицам местного уровня», – заявил премьер-министр Чан-Оча и призвал местных жителей к спокойному диалогу без протестных акций.

Глава правительства не пояснил, имел ли он в виду тоннель из Кату в Патонг или непосредственно новую дорогу. Подобная альтернатива год назад была предложена на рассмотрение Национальной законодательной ассамблее, в ходе визита ее представителей на остров. Национальная законодательная ассамблея Таиланда прекратила свою деятельность, так и не вынеся какого-либо вердикта по вопросу об альтернативе тоннелю.

Добавим, что на церемонии открытия тоннеля 8 июня Прают Чан-Оча также ознакомился с проектом легкой железной дороги, конечная станция которой должна будет расположиться в районе кольцевой развязки в Чалонге.