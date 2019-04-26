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Предпринятые попытки искусственного вызова дождей на Пхукете провалились

Как стало известно «Новостям Пхукета», за прошедший месяц специалисты предприняли уже три попытки искусственного вызова дождей над пхукетскими водохранилищами, но ни одна из успехом не увенчалась.

26 Апреля 2019, 03:46 PM
Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

Фото: Southern Royal Rainmaking Operation Center

О трех попытках искусственного вызова дождей «Новостям Пхукета» рассказала госпожа Канчари Симыанг из пхукетского офиса Министерства сельского хозяйства и кооперативов.

«Я связалась с операционным центром Королевского проекта по искусственному вызову дождей в южном Таиланде (Сураттхани) 21-22 марта. Специалисты произвели первый посев облаков 29 марта, но осадки в итоге выпали в провинции Пханг-Нга. Вторая попытка была произведена 31 марта, но дождь прошел над Андаманским морем. Третья попытка была предпринята 23 апреля, но дождя не было вовсе. Я не знаю, когда получится попробовать в четвертый раз», – заявила госпожа Симыанг.

«Каждое утром я отправляю в Сураттхани погодную сводку, и операционный центр оценивает возможность посева облаков. При этом погода – не единственное ограничение. Еще один фактор – плотность движения воздушного транспорта над Пхукетом», – добавил она.

О том, что Пхукет намерен попытаться решить проблему дефицита пресной воды за счет обращения в Королевский департамент искусственного создания дождей впервые стало известно в первых числах февраля. Соответствующее заявление в беседе с «Новостями Пхукета» сделал глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад. На тот момент суммарные запасы воды в трех главных водохранилищах Пхукета составляли около 9 млн кубометров, сейчас – в районе 2,5 млн кубометров.

 

 

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